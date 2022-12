Dues vegades l’Spar Girona ha atrapat els quarts de final de l’Eurolliga. Els dos únics cops en l’encara breu història del club. Mai s’ha arribat més enllà, a la Final a Quatre, el que serien paraules majors. Culpa del Perfumerías Avenida, tots dos anys. El botxí continental de l’Uni. El rival dels rivals. A Europa i a qualsevol competició. Els duels entre un i altre equip es consideren ja un clàssic. L’enèsim arriba aquesta tarda, a partir de les set i a Fontajau, només una setmana i mitja després del darrer partit, que va acabar amb victòria per a les de Bernat Canut (76-72). Un partit més «mental» que no pas cap altra cosa, si es fa cas a les paraules de l’entrenador. Un bon moment per fer un pas endavant i superar el sotrac, per dir-ho d’alguna manera, a Europa. Des que es va guanyar al Sopron, el 15 de novembre, que s’han enllaçat dues derrotes. S’ha perdut la posició de privilegi i la classificació pels quarts de final, sempre complexa ja d’entrada, s’ha complicat un xic, tot i que encara és ben a l’abast. Derrotar a un rival d’entitat i sortir victoriós pot ser clau per acabar l’any amb bon peu i respirar, ni que sigui una mica, davant un calendari que no dona cap mena de treva.

«No ens serveix de res haver-les guanyat l’últim dia, ni si arribem millor o pitjor unes o altres. Les dinàmiques es generen quan comença el partit i l’important és reaccionar bé a cada moment. Toca aixecar-nos en els mals moments i allargar els que siguin bons». Sense saber quan podrà comptar amb Sykes, Canut vol que l’equip sigui «sòlid» davant un rival que disposa d’una «plantilla molt llarga» i que té ingredients per trobar cistella amb facilitat. Se li suma la presència de Michaela Onyenwere, amb passat recent a Fontajau. «Tenim la sort que moltes jugadores de l’Uni ja la coneixen. És incisiva i té bona mà, l’haurem de tenir molt en compte». Sykes, compàs d’espera Quan jugarà Britnney Sykes amb l’Uni? El misteri hauria d’obtenir una resposta, sigui o no favorable als interessos del club de Fontajau, ben aviat. «Creiem que aquesta setmana es resoldrà alguna cosa, però no sabem quan. La qüestió està molt encallada», deia Canut. Sykes, incorporada el 29 de novembre, encara no ha debutat perquè el Sopron, el seu anterior equip, i la federació hongaresa, estan allargant el procés de la seva inscripció, segons denunciava l’Spar Girona la setmana passada mitjançant un fil de Twitter. «Som un equip que necessitem les rotacions i ella era una peça important. Ens va fer mal saber que no podia jugar. aquesta és la realitat. Esperem tenir una sorpresa i que pugui estar amb nosaltres el més aviat possible».