Duel d’estratègies avui a les banquetes de Fontajau. L’Spar Girona ha apallissat al Perfumerías Avenida guanyant de 26 en la que probablement sigui una de les victòries més àmplia de la història d’aquest clàssic. El d’avui era el segon enfrontament entre els dos equips en menys de 10 dies, però l’audiència, aquest cop, era europea. El partit ha començat amb un emotiu minut de silenci en homenatge a la centenària Encarna Hernández, coneguda com La Niña del Gancho, després del seu traspàs aquesta setmana.

Michaela Onyenwere ha obert el marcador des del perímetre i després d’un parcial inicial de 0-5, les locals s’han posat les piles per empatar el partit. Un 2+1 de Faustine Parra col·locava una mínima diferència de quatre punts (17-13). Avui s’ha vist un primer quart on les castellanes han dominat en rebot però en què les de Bernat Canut s’han imposat ofensivament i han impedit que les seves rivals juguessin amb fluïdesa.

El marcador s’ha congelat a l’inici del segon quart, amb imprecisions ofensives per part dels dos equips que han dificultat avançar en el marcador. Les de Roberto Íñiguez s’han quedat enfonsades amb només 6 punts en tot el quart i l’Spar ho ha aprofitat per anar estirant el marcador i col·locar una màxima diferència de 14 (31-17). Roberto Íñiguez s’ho ha mirat amb incredulitat des de la banda i ha enfilat el túnel de vestidors amb el cap cot davant la superioritat de l’equip local encapçalat per grans actuacions de Rebekah Gardner i María Araújo.

Després del descans, Cravendakic ha escalfat el canell amb un triple que ha retallat distàncies. Les jugadores de Bernat Canut, amb nombroses segones opcions gràcies als rebots ofensius, han mantingut i ampliat la distància. Dos triples, Gardner i Cronelius, han despertat al pavelló de Fontajau però la sempre-present capitana Sílvia Domínguez, ha impedit la rauxa de l’Spar. Faustine Parra ha despertat des del perímetre i Roberto Íñiguez, perdent de 22 punts, ha frenat el partit amb un temps mort.

L’últim quart ha començat amb una batussa sota la cistella que ha acabat amb una tècnica per Gardner i una antiesportiva per Vilaró. El Perfumerías ha intentat, sense èxit, retallar punts des del perímetre però no ha tingut el dia (6/18 en T3). L’Spar ha fet un partit molt sòlid en defensa i la cara de Roberto Íñiguez, sense trobar solucions per capgirar el marcador, era un poema. L’equip s’ha endut una victòria històrica guanyant de 26 punts (74-48) al Perfumerías Avenida.