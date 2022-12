El primer dia de vacances escolars de Nadal ha coincidit amb la jornada de portes obertes del Bàsquet Girona a Palau, que ha tingut una gran resposta amb l'assistència de mig miler de seguidors. A les 12 del migdia les portes del pavelló s'han obert i els aficionats han gairebé omplert un dels laterals de la instal·lació, mentre l'equip feia diversos partits de preparació a les ordres d'Aíto i la resta del cos tècnic, i d'altres exercicis de tecnificació. Mentrestant l'aler Garino s'exercitava en solitari, intentant posar-se a punt després que unes molèsties físiques l'hagin tornat a deixar fora dels últims partits.

Quan s'ha acabat la sessió hi ha hagut una pluja de regals entre els aficionats i tot seguit els jugadors s'han dividit en quatre grups i els seguidors s'hi han pogut apropar a saludar-los, fer-s'hi fotografies i fer-se firmar autògrafs. Evidentment, el més reclamat ha sigut Marc Gasol, amb una cua interminable, tot i que també Taylor o Prkacin han tingut molta requesta. Hi ha hagut temps per a tothom i ben bé la plantilla ha dedicat una hora al contacte amb els aficionats.

Durant la jornada de portes obertes ha parlat Pierre Oriola. D'entrada ha valorat que la victòria contra el Saragossa ha tingut un efecte positiu al vestidor: "comences la setmana d'una altra manera. El partit va ser prou bo en línies generals, hi va haver errors, però el més important era sumar. A aquesta altura de la temporada cada victòria és com guanyar una final", ha apuntat. Preguntat per quantes victòries hauria de tenir l'equip al final de la primera volta ha sigut pragmàtic: "ara només podem pensar en el partit contra el Manresa del dia 30, que prou difícil serà". El Bàsquet Girona té, per tant, una setmana abans no torni a l'acció.