Després de l’enfonsament del Mini i la construcció de l’Estadi Johan Cruyff, tot allò relatiu a l’Espai Barça semblava haver-se petrificat. Si succeïen coses, no es veien. Tot passava entre bastidors. Fins ara. El Camp Nou ha encaixat la primera dentada en la zona de la tercera graderia, reduint la seva capacitat en gairebé 4.000 seients. Paral·lelament, el club va mostrar ahir els treballs que s’han començat a realitzar a l’Estadi Olímpic Lluis Companys per a adequar les seves instal·lacions a les necessitats del Barça en el seu trasllat la pròxima temporada. Un club que no acaba de sortir del mal pas econòmic encara l’esforç gruixut del projecte Espai Barça, que no és cap altre que la reforma integral del Camp Nou. Si es calcula que la despesa total serà de 1.500 milions d’euros, a la remodelació de l’estadi se n’hi destinaran uns 900. Diverses constructores s’han postulat per fer-se càrrec de les obres, que començaran amb força una vegada conclogui l’actual temporada i s’estendran fins a tardor del 2024, sempre que els terminis previstos es compleixin.

El club blaugrana ha obert un concurs que es tancarà el pròxim 2 de gener. A partir d’aquí internament s’estudiaran les propostes. Vàries són les empreses que ja s’han apartat de la carrera pel projecte (difícilment pot haver-n’hi un altre d’igual grandària a la ciutat). Des de la presidència s’explica que les penalitzacions en cas de retards que el club ha volgut imposar han anat acoquinant i encongint el nombre de candidates. Ara mateix hi ha tres corporacions, les tres espanyoles, que tenen tota l’aparença de passar el primer examen: Ferrovial, Acciona i FCC. Un panell decidirà la millor opció en funció dels terminis, la qualitat i el pressupost. Joan Laporta va explicar ahir a Barça TV una mica com serà el procés: «S’han obert les propostes, el 2 de gener sabrem les que han passat el tall i el ratificarem amb la junta directiva abans del 15 de gener. És important, hem de prendre consciència que això és un motor transformador del club. Hem de saber comunicar-ho molt bé a tota la massa social barcelonista, i que siguin conscients que és una obra necessària». L’Assemblea de Compromissaris ja va autoritzar la junta a buscar aquesta morterada de 1.500 milions per a modernitzar el Estadi i els seus voltants. Goldman Sachs, un dels grups de banca d’inversió més grans del món, té la missió de buscar inversors que participin en el finançament de la reforma. Hi ha temps d’aquí a estiu, almenys per a aconseguir una part del muntant necessari, el que permeti posar en marxa tota la maquinària. La resta, podria anar arribant a mesura que es vagi avançant en les obres. A l’una, el Barça va preparant el terreny per a l’exili a Montjuïc, on el primer equip jugarà tota la temporada 2023-24. Com que el Camp Nou no serà habitable de nou presumptament fins a tardor del 2024, no es descarta que l’equip blaugrana sol·liciti disputar els primers partits de la temporada 24-25 a domicili, fins que es rematin tots els detalls. Segons l’acord que van oficialitzar el conjunt blaugrana i l’Ajuntament de Barcelona al juny, el Barça podrà fer ús del recinte des d’agost de 2023 fins a maig de 2024.