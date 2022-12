L'Spar Girona ha guanyat al Cadí La Seu en un partit disputat que les locals han començat guanyant, però que s'ha complicat a partir del segon quart. Les jugadores de Bernat Canut s'han regalat un folgat triomf nadalenc a la pista del pavelló de Palau-Sacosta davant un conjunt urgellenc que els hi ha posat les coses complicades. La victòria els serveix per a mantenir-se colíders de la Lliga Endesa al costat del València amb un balanç de 10 victòries i 3 derrotes.

El debut de Britney Sykes ha escenificat l'inici del duel. La nord-americana, que feia tres setmanes que no jugava pel bloqueig en el seu trànsfer després de la seva sortida del Sopron Basket, ha estat titular. L'aler ha imprès velocitat al joc i les locals ho han aprofitat per a aconseguir cistelles fàcils amb transicions ràpides per distanciar-se i provocar errors no forçats en les reines del Pirineu (14-4). Tunstull i Watts han aguantat l'envestida local per a tancar el primer quart a set punts (22-15).

Stephanie Watts, companya de Gardner a Chicago, ha començat a córrer com una gasela per la pista i -sent inassolible per a la defensa de l'Spar Girona- ha aprofitat els espais per a empatar el partit amb set punts consecutius (22-22). La benjamina Faustine Parra ha embadalit el duel amb un triple magistral i una antiesportiva ha posat per davant al Cadí per primera vegada en el partit. Cinc punts consecutius de Georgina Bahí han disparat a les pirinenques, que han marxat al descans dominant en el marcador (33-37).

Després del descans l'anotació de tots dos equips ha baixat, amb més imprecisions i menys intensitat en el joc. Així i tot, l'Spar Girona ha aprofitat la superioritat física de Tolo sota el cèrcol per a guanyar punts i tornar a agafar la davantera del partit (43-39) després de deixar a les seves rivals clavades amb tan sols dos punts anotats en sis minuts. L'equitat ha tornat en el marcador després de dos tirs lliures de Júlia Soler, però ha durat poc. Shay Murphy i Britney Sykes han tornat a col·locar a les gironines per davant.

Una inspiradíssima Georgina Bahí ha alterat el marcador col·locant al Cadí la Seu per davant després d'un triple magistral. Les jugadores de Jordi Acero han tergiversat els plans de les locals després d'un parcial de 0-8 transcorreguts a penes dos minuts de l'últim quart. María Araújo ha desencallat el duel des de sota el cèrcol (57-55). Acte seguir, Tolo i Gardner han donat aire al seu equip amb dues accions consecutives que han deixat sense opcions a les rivals amb set punts de distància (62-55) que han sigut inassumibles per a les de Jordi Acero.