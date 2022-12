Ja queda menys perquè s’acabi l’any i, de passada, es tanqui un mes de desembre d’infart. L’Spar Girona l’està vivint amb intensitat, jugant cada dos per tres i acumulant partits gairebé sense descans. Dimecres es lluïa a Europa i derrotava amb solvència el Perfumerías Avenida (74-48) però el vestidor no ha tingut ni temps d’assaborir aquesta victòria. Dos dies després toca posar-s’hi de nou, aquest cop a la Lliga Femenina i amb l’obligació de conservar el lideratge, privilegi que ara comparteix amb el València Basket. Aquest vespre (20 hores) toca derbi. Una cita sempre especial, que aquesta vegada arriba, a més a més, amb un sac carregat d’al·licients.

Vespre de retrobaments. A banda i banda. Bernat Canut, ara el director d’orquestra de l’Uni, s’enfronta per primera vegada al Cadí-La Seu, entitat que l’ha acollit les últimes temporades. «És el meu club de referència. Sempre he dit que els desitjo el millor, però després d’aquest partit. Ara els meus interessos estan a Girona. Volem una victòria perquè la necessitem», expressa el tècnic. Torna al passat immediat també Irati Etxarri. La navarresa va jugar al Cadí del 2018 fins fa pocs mesos, quan va decidir canviar d’aires i seguir el mateix camí que Canut. Passa a la inversa amb dues gironines, ara a La Seu. És el cas de Georgina Bahí i Júlia Soler, que també han vestit la samarreta de l’Spar Girona alguna vegada a les seves respectives carreres.

Més al·licients. El duel es jugarà a Palau-Sacosta perquè aquests dies el pavelló de Fontajau acull el Gran Circ de Nadal. Passarà tres quarts del mateix amb la cita contra el Bembibre del proper dimarts, dia 27. Aquells aficionats que s’hi acostin avui, podran veure en acció per primera vegada aquesta temporada a Brittney Sykes. L’última incorporació de l’Uni ja té tota la paperassa en regla i podrà debutar. «Té moltíssimes ganes i jugarà». Binta Drammeh, en canvi, és dubte després de no vestir-se de curt el dimecres per precaució. El Cadí marca la frontera amb la Copa i és novè amb 5 victòries i 7 derrotes. «No va començar massa bé, però ha anat millorant aquestes últimes jornades», avisa Canut, qui sap perfectament de què parla.