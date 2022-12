El Bàsquet Girona oferirà als seus abonats entrades pels partits a fora

El Bàsquet Girona estrena pel partit contra del dia 30 contra el Manresa, al Nou Congost, un nou servei per als abonats: disposar d’entrades per als partits fora de casa. Per la visita al Bages el club disposa per vendre d’un paquet de 80 entrades. Si la demanda supera l’oferta, es farà un sorteig aleatori. D’aquesta manera el club busca engrescar l’afició en els duels lluny de Fontajau, i facilitarà l’accés a aquestes localitats sempre que el club local en faciliti. Els preus aniran en funció del que estableixi el rival.

Durant els dies previs al partit, s’anunciarà l’obertura d’inscripcions a través de l’App del Bàsquet Girona i de les xarxes socials del club. També s’anunciarà el termini per inscriure’s per optar a les entrades. L’abonat podrà optar a tantes entrades com carnets vinculats tingui al seu compte. Quan s’hagi realitzat el sorteig, si és necessari, tots els abonats que s’hi hagin inscrit rebran una notificació a través de l’App del club per comprovar si han estat els guanyadors, que tindran 48 hores per fer el pagament. Aquest és un nou servei exclusiu només per a persones abonades al club. En l’àmbit esportiu, el de dijous va ser el darrer entrenament de l’equip abans de Nadal. Aíto ha concedit festa a la plantilla fins el proper dilluns, diada de Sant Esteve, per continuar preparant la visita al Manresa. Després de tombar el Saragossa el cap de setmana passat el Girona suma 3 triomfs i tindrà una nova final contra un altre rival directe.