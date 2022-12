Fjellerup: "El meu desafiament és estar a l'alçada del projecte"

Va ser un regal de Reis amb cinc dies de retard. Era l’11 de gener d’aquest any quan el Bàsquet Girona, que ja feia un mes que havia incorporat Marc Gasol i començava a sortir de la cua de la LEB Or, anunciava el fitxatge de l’aler argentí Maxi Fjellerup. Provenia del Palma, que va acabar descendint, i en tot aquest temps ha progressat com a jugador, ha viscut un ascens a l’elit, ha guanyat la Copa Amèrica amb l’Argentina i ha debutat a l’ACB. Què més se li pot demanar al 2022? Només hi faltava el Mundial de futbol, encara que ell digui que és poc aficionat. Diumenge passat va vibrar, com tots els argentins, al costat del seu compatriota i company de vestidor Pato Garino. Va ser just acabar, amb victòria, el partit contra el Saragossa, i marxar a Barcelona per veure el duel contra França amb d’altres amics.

«Sembla que hagi passat més d’un any, per tot el que he viscut. Palma va ser el meu primer destí a Europa, hi vaig estar uns mesos, i després ja vaig venir a Girona. Va venir l’ascens, la selecció i tornar aquí per fer la pretemporada ACB. Estic molt content d’estar aquí», detalla Fjellerup, satisfet per l’aposta «guanyadora» que va prendre. «Venia a un club més armat, amb 12 jugadors que podien competir. A Palma tenia minuts assegurats perquè érem només sis o set», afegeix. De seguida va connectar amb Marc Gasol, part important del fitxatge. Fjellerup diu que «aquí m’he hagut d’esforçar el doble per tenir presència i ser algú reconegut dins l’equip. El meu desafiament és estar a l’alçada del projecte que té en Marc (Gasol) i donar-hi un cop de mà».

Segons ell «quan vaig arribar era una mica més anàrquic, feia el meu joc, hi anava sempre. L’ACB m’ha fet canviar molt, he d’estar més centrat, he de pensar més. Cometo més errors i no em trobo tant còmode com a la LEB Or, però és normal». Fjellerup admet que «m’està costant una mica, tot i que confio en mi mateix, i sé que he de treballar més la part psicològica i tàctica». Poc a poc creu que «aniré millorant», en un lloc, Girona, on té totes les eines per fer-ho, al costat de Marc Gasol i d’Aíto García Reneses.

Sobre la situació de l’equip, Maxi Fjellerup subratlla que «hem demostrat que som capaços de competir contra tothom» i recorda com a principi de temporada «em feia una mica de por» si podrien plantar cara als més poderosos. Així el Girona va estar a punt de guanyar el Madrid a Fontajau i el Barça al Palau, però no obstant això tot just suma 3 triomfs i ha encaixat desfetes estrepitoses com les de València i Baskonia. «Aquells partits van servir per fer-nos adonar que no es pot guanyar si no estàs al 100%. Els errors te’ls fan pagar, i més, contra rivals d’Eurolliga», apunta.

Fjellerup troba a faltar Garino, que segueix lesionat. «És un jugadoràs, ens ajudaria moltíssim tant en defensa com en atac. És un jugador NBA si està bé», assegura, amb l’esperança que es recuperi «ràpid». Sobre la visita al Manresa i el que resta de calendari de la primera volta l’aler diu que «hem d’intentar estar tranquils, a mitja taula, i això passa per guanyar els equips de baix, els nostres rivals. Superar aquests partits ens aniria molt bé».