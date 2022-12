El Barça s’enfrontarà al Intercity d’Alacant en el seu primer partit de la Copa del Rei d’aquesta temporada. El duel s’havia de jugar a l’estadi Antonio Solana, on l’equip de Primera RFEF va guanyar 2-0 al Mirandés en la ronda prèvia i va empatar contra el filial blaugrana en lliga a principis de desembre. Tot i això l’Intercity ha confirmat que demanarà disputar el partit al Rico Pérez, amb capacitat per a 30.000 espectadors. L’Espanyol, per la seva banda, rebrà al Cornellà Stadium, al Celta de Vigo, l’únic partit dels setzens entre dos equips de la Lliga Santander. Van empatar a dos en el debut de lliga, que ha estat l’únic enfrontament entre tots dos aquesta temporada.

El Cacereño, de Segona RFEF, botxí del Girona dijous passat en la segona ronda (2-1), va tenir premi gros: s’enfrontarà al Madrid . El duel de disputarà a l’estadi Príncep Felip i serà el primer enfrontament entre tots dos clubs. Al sorteig també hi va entrar el Nàstic, que després de fulminar el Màlaga, rebrà l’Osasuna, de Primera, al Nou Estadi. L’eliminatòria es jugarà els dies 3, 4 i 5 de gener.

El CF Intercity, rival del Barça, és un modest club de 1a RFEF amb seu a Alacant, on té una categoria per sobre la de l’històric Hèrcules, que juga a 2a RFEF. El club, que va pujar la passada temporada, compta amb un any de marge per amplir l’aforament del seu estadi dels 2.500 als 4.000 espectadors com exigeix la Federació Espanyola.

El club del barri alacantí de Villafranqueza, fundat en 2017, milita en el Grup 2 de Primera RFEF, categoria a la qual va ascendir la passada campanya. Actualment, l’equip dirigit per Gustavo Siviero, ocupa posicions de descens, encara que es troba a només un punt de la permanència. En la seva plantilla hi ha jugadors amb passat en la pedrera del Barça com el davanter Benja Martínez, que també havia jugat al Girona, el jove lateral Guillem Jaime, jugador del Barça B la passada temporada i el davanter de Santa Coloma de Farners, Cristian Herrera. El porter és Manu Herrera, amb passat al Palamós.

Siviero, exfutbolista argentí que va ascendir a Primera Divisió amb l’Albacete en 2003, compta amb una dilatada experiència en les banquetes del futbol espanyol. Va entrenar a Atlètic Balears (dues etapes), Real Múrcia, Salamanca AC, Lleida Esportiu i Hèrcules. També va dirigir en els seus inicis al Juvenil A del Mallorca i va ser segon tècnic d’Héctor Cúper en el Parma de la lliga italiana. Amb Cúper també va ser ajudant en la selecció d’Egipte durant el Mundial de Rússia-2018.

L’ascens de categories de l’Intercity ha estat meteòric des de la seva fundació, fa poc més de cinc anys, quan l’equip va començar a competir en Primera Regional Valenciana.

Després del seu fugaç pas per Preferent Valenciana i Tercera Divisió, l’equip va pujar a Segona RFEF el 2021 i va repetir èxit la passada temporada, arribant a la tercera categoria del futbol espanyol.