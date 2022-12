El central del Barcelona Ronald Araujo va compartir entrenament amb la resta del grup aquest divendres, en l’última sessió de la setmana, tot i que encara no te l’alta mèdica de l’avulsió del tendó de l’adductor llarg de la cuixa dreta que el va deixar sense disputar cap minut del Mundial amb la selecció d’Uruguai.

Així, la previsió és que estigui disponible per a Xavi Hernández de cara al primer partit després de l’aturada, que serà el derbi de Lliga contra l’Espanyol a l’Spotify Camp Nou del 31 de desembre. Si finalment Araujo és recupera a temps i no hi ha cap altre contratemps, el tècnic blaugrana tindrà la infermeria buida i tan sols tindrà la baixa de Robert Lewandowski per sanció.

La plantilla va saltar a la gespa del camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de fer una sessió d’exercicis al gimnàs.