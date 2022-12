Maria Araújo, com si res hagués passat

És sorprenent com, en un vist i no vist, es pot passar del tot al no-res. Un gest, una simple decisió. Qualsevol canvi pot ser brusc, per mínima que sigui la intenció. María Araújo, jugadora de l’Spar Girona, inaugurava la primavera del 2021 per la porta gran. El seu estat de forma era majúscul, sublim. Incidència directa en un equip que acabava de conquerir la seva primera (i fins ara única) Copa de la Reina, que aterrava als quarts de final de l’Eurolliga. Els resultats en l’apartat col·lectiu eren favorables i a títol individual, la perspectiva de participar en uns Jocs Olímpics guanyava força setmana rere setmana. Però tot es va tòrcer. En un entrenament qualsevol, Araújo es va fer mal. Del blanc al negre. Lesió greu al genoll dret, amb múltiples estructures afectades. Això explicava el comunicat, breu, del club. Poques paraules però un significat molt més gran. Adéu a la temporada, al somni dels Jocs i, al cap i a la fi, a seguir gaudint del bàsquet, des de dins, durant una bona colla de mesos. Ha passat més d’un any i, sense embuts, es pot assegurar que la jugadora torna a ser la que era. Com si res hagués passat. Els números ho expliquen. Les sensacions ho confirmen. La capitana fa temps que juga de nou, però cada cop que ho fa, multiplica les prestacions.

A la lesió, l’acompanyaven els mil missatges d’ànim. Gent propera, clubs i fins i tot la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Va rebre Araújo tot el suport de l’Uni, que li renovava el contracte malgrat els interrogants sobre el seu estat físic. Havia estat intervinguda i estava per veure com tornaria, un cop hagués fet net. Carregada de paciència i bona voluntat, va posar-se a treballar. La recuperació es va allargar vuit mesos i no va reaparèixer fins al mes de gener d’aquest 2022. No fa ni un any sencer que torna a estar disponible. Va disposar de cinc minuts en la victòria, la passada temporada, per 55-61 a València i va ser rebuda amb aplaudiments per l’afició visitant. El punt de partida després del punt i a part. Des de llavors, el seu creixement ha sigut evident i alhora constant. MARIA ARAUJO.



THAT'S THE TWEET.#EuroLeagueWomen x @unigirona pic.twitter.com/FKC7CvEE3T — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) 21 de diciembre de 2022 Xifres a l’alça Araújo torna a ser Araújo. Divendres, per exemple, en el derbi amb el Cadí celebrat a Palau: 11 punts, 8 rebots i 2 assistències. Odimecres, a l’Eurolliga i davant tot un Perfumerías Avenida: 15 punts, 9 rebots i 21 crèdits de valoració. Cap cop de sort ni res extraordinari. La rutina d’una jugadora que torna a ser diferencial a la Lliga Femenina (7,8 punts i 8,2 rebots de mitjana) i també a Europa (promig de 8,3 punts i 6,2 rebots). En una i altra competició, són 25 minuts els que sol participar des de dins, a la pista. És necessària, ho sap Bernat Canut i tothom. Torna a brillar, amb xifres calcades a les millors que havia registrat a Fontajau. I de corda encara en té per estona.