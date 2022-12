Un regal «enverinat» per Nadal

La Federació Catalana de Futbol (FCF) afronta unes setmanes ben mogudes per tancar l’any i inaugurar el vinent. Ala feina habitual se li suma la «preocupació» generada pel requeriment, per part d’Inspecció de Treball, als clubs gironins que competeixen a Primera Catalana. Una demanda que ja s’havia estès a d’altres entitats de la demarcació en categories inferiors i que ha acabat, per exemple, amb les sancions per valor de més de 40.000 euros a l’AE Roses i UE Quart. Es reclama la presentació dels contractes federatius dels entrenadors principals (dels equips masculins i femenins), com també el d’altres membres del cos tècnic (segons i entrenadors de porters). També s’ha de facilitar la documentació referent si la contractació d’aquests és per compensació i despeses. Fins i tot, la paperassa que acrediti quines quantitats s’han percebut en el cas que s’hagin produït extincions contractuals. L’amenaça és clara i sense embuts: si no s’ofereix tot el que es demana, es considerarà un acte d’obstrucció.

«És un tema que ens preocupa, perquè no sabem fins a on volen arribar ni què és el que volen fer. A més a més, la via sancionadora no és pas l’adequada en aquests casos», expressa Oriol Camacho, Secretari General de la FCF. A l’estiu, AE Roses i UE Quart, amb tots dos sèniors masculins a Segona Catalana, van ser els primers clubs investigats i els que, després, han sigut sancionats. A l’agost, Inspecció de Treball va reclamar l’aportació dels 2.600 contractes dels entrenadors de les entitats de la demarcació a la federació. «Vam parlar amb qui tocava per explicar que no disposàvem dels mitjans per reunir tot el que llavors se’ns demanava. Consideràvem que era una investigació en què, per dir-ho d’alguna manera, es llançava l’ham per veure què és pescava. Hi van estar d’acord, però se’ns va avisar llavors que es revisaria la situació d’alguns clubs». Davant aquest fet, la FCF es va moure: reunions per informar aquí i allà. Aquesta última setmana, la maquinària s’ha posat en marxa de nou i els clubs gironins de Primera Catalana ja han rebut el seu pertinent requeriment, pel que durant el mes de gener hauran de presentar tota la paperassa que se’ls demana. «Parlem de clubs sense cap ànim de lucre, que treballen per fomentar l’esport, en aquest cas el futbol, entre la mainada. Si acaben rebent, hauran de pujar les quotes i això ho complicarà tot encara més. Entenem la seva preocupació i el que em deixa tocat és que només s’investigui a Girona. Sembla que hi hagi una mà negra que ho vulgui així», exclama Jordi Bonet, delegat territorial i alhora vicepresident de l’àrea esportiva de la federació.

Passi el que passi en els propers dies, «continuarem al costat dels clubs, els assessorarem si necessiten el nostre suport», reflexiona Camacho. Això d’una banda, perquè de l’altra, les gestions fa dies que estan en marxa. «Ens hem reunit amb la delegació gironina d’Inspecció de Treball i també amb la seva cap a Catalunya. No entenem per què només s’investiga el futbol i no pas d’altres sectors. Paral·lelament, hem contactat amb les institucions, com ara la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Diputació de Girona, Foment, la Secretaria General de l’Esport (dijous hi ha fixada una reunió)... Allà a on anem, els diem que no comprenem ni compartim aquesta investigació d’ofici contra unes entitats sense ànim de lucre que l’únic que volen és potenciar la pràctica de l’esport».

Camacho continua amb una altra valoració: «Volem que s’aturi aquesta campanya arbitrària i demanem que, qui tingui la competència a nivell d’Estat, sigui conscient que tot aquest sector d’un esport de caire més aficionat ha de comptar amb una relació diferent. No és la primera vegada que es produeix una situació així i si cíclicament ens hi trobem, el que caldria fer és buscar una regulació més adequada».

Roses i Quart, ja sancionats, disposen ara de mecanismes legals per mirar d’interposar un recurs però la seva situació és més complexa, un cop ja han estat castigats amb una multa que supera els 40.000 euros. Un avís del que pot venir a partir d’ara. Els clubs de Primera Catalana que ja han rebut el requeriment treballen per preparar tota la documentació. Sembla que la intenció d’Inspecció de Treball és estudiar la situació contractual dels dos últims anys. Sigui com sigui, el maldecap ja és un fet. El de les entitats afectades i el de la FCF, que mou fils tot intentant minimitzar-ne els efectes i possibles conseqüències.