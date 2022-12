La disputa entre dimarts i divendres del torneig internacional Helvetia Bordils convertirà el petit municipi del Gironès en la capital de l’handbol base català. L’esdeveniment reunirà més de 400 esportistes de les categories aleví, infantil, cadet i juvenil, i el dia 29 (20,30) tindrà un altre punt àlgid amb un partit amistós entre la selecció gironina, dirigida pels històrics Toti Congost, Telo Batet i Jordi Carreras, i la selecció catalana juvenil. A l’equip gironí hi seran Jordi González (Barça), Pere Arnau (Osca) i Dalmau Huix (Burgos) més una selecció de jugadors de Primera Nacional del Bordils, el Sarrià i el Banyoles, més d’altres del Garbí, de Lliga Catalana. Amb Catalunya hi actuaran el bordilenc Aleix Frigola, els germans Zikusa (Barça) i el sarrianenc Pol Quiroga (Barça).

Cada dia es disputarà una categoria. Dimarts, per exemple, el tret de sortida el donaran els alevins. Hi competiran els amfitrions i el Sarrià, el Sant Llorenç, el Granollers, el Ribes i el Palautordera. Dimecres serà el torn dels infantils (Bordils, Granollers, Laietà Argentona, Barça B, Garbí i Montpellier); dijous els tocarà als cadets (Bordils, Granollers, selecció catalana infantil, Barça B, Palautordera i Sarrià), i divendres, per tancar el campionat, als juvenils (Bordils, Banyuls, Salle Montcada, Sant Martí Adrianenc, selecció catalana cadet i Granollers). Els partits començaran a primera hora del matí (fase de grups) i a la tarda es disputaran cada dia les finals de les categories corresponents.