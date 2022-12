Guillem Pujol, 9 cops campió de la Copa Nadal: «Sempre m’ha agradat l’aigua»

Que el nedador blanenc del CN Mataró Guillem Pujol guanyi la Copa Nadal, al port de Barcelona, cada 25 de desembre, s’ha convertit en una tradició més de les festes. Amb la que va apuntar-se diumenge passat ja n’acumula nou de seguides, i ara el repte que se li planteja és igualar, en la pròxima edició, el rècord de deu que té Dani Serra. Pujol, un especialista en aigües obertes, va cobrir els 200 metres de la cursa amb sortida i arribada al Portal de la Pau en un temps d’un minut i 53 segons, molt a prop del rècord de la prova que té Carles Ventosa des de 1994 amb una marca d’1:51,05. El gironí és el quart nedador que baixa dels dos minuts en els 113 anys d’història de la prova després de Carles Ventosa, David Royo (1:51,07 el 1992 i 1:53,55 el 1995) i Dani Serra (1:58,90 el 1989).

«Sempre m’ha agradat l’aigua», explica Guillem Pujol, que va guanyar la Copa Nadal de menors el 2012, va debutar en la prova sènior un any més tard, i des del 2014 només encadena que triomfs. «Per a mi ja és una tradició, és una prova molt divertida i a mi m’agrada anar-hi a competir, i ara, a més, tinc el repte d’igualar el rècord de deu victòries de Dani Serra». «És la festa de la natació catalana, i a més, cada any fa menys fred, i té un ambient molt guai. Diumenge l’aigua estava a 16 graus ens van dir, i abans havia arribat a estar a 12». Des que el 2017 va guanyar per quart cop «vaig pensar que era possible com a mínim igualar el rècord de Serra», i ara que ja en suma nou assegura que «no puc fallar. Com a mínim ho he d’igualar i després ja veurem si ho puc superar».

Pujol, de 25 anys, és professional de la natació: «em dona per viure, o potser hauria de dir per sobreviure, perquè en l'àmbit català i espanyol és un esport poc valorat i resulta difícil practicar-lo». Li agrada l’aigua, però en especial, la del mar. «Vaig començar a nedar a Blanes, davant de casa, quan era molt petit i els pares em duien a la platja, i als 8 anys ja era federat, a Lloret, i feia travessies, a Tossa, Sant Feliu, Blanes... per allà a prop de casa. Com que era el que m’agradava, per això em vaig especialitzar en aigües obertes, i ara l’objectiu és poder ser als Jocs de París el 2024». Per aconseguir-ho haurà de guanyar el bitllet al preolímpic de Doha, el febrer de 2024, quedant entre els 16 millors. En l’edició de 2021 hi va estar molt a prop de classificar-se, i ara anhela assolir-ho. També neda en piscina, i fa poc va ser campió d’Espanya en 1.500. Abans, aquest estiu, afrontarà el Mundial del Japó. Hi serà si és el primer espanyol en la Copa del Món de Sardenya al maig. El nedador blanenc s’entrena habitualment en piscina, tot i que a l’estiu pot dedicar dos dies a preparar-se al mar. A l’hivern és més de tant en tant, i protegit amb neoprè pel fred.