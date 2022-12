Les festes hi són per celebrar-les, però moderadament. El passat cap de setmana va ser un vist i no vist per a l’Spar Girona que, després d’imposar-se divendres passat al Cadí la Seu (67-57), aquest dimarts torna a tenir lliga amb la visita del Bembibre (20.00 hores/Esport3) en el que serà el darrer duel del 2022 com a local i que també servirà per acomiadar-se de l’acollida exprés al pavelló de Palau-sacosta tenint en compte que el Circ de Nadal ha obligat a l’equip a traslladar-se de Fontajau. A més a més, significarà el penúltim esprint de les de Bernat Canut, que finalitzaran la primera volta d’aquí a quatre dies a Tenerife amb el repte de tancar l’any a dalt de tot. Ara mateix són colíders a la classificació amb les mateixes victòries (10) i derrotes (3) que el València. La lluita pel lideratge no perdona, ni que sigui Nadal.

En aquest sentit, la segona entrenadora, Laura Antoja, recorda que «aquest és un partit important per nosaltres perquè volem acabar la primera volta confirmant les molt bones sensacions de les darreres jornades». La tècnica assistent està convençuda que «tenim el lideratge a l’abast»: «Hem d’aprofitar que juguem a casa contra un rival que està portant molts problemes als equips». Això sí, Antoja reconeix que «juguem a Palau i per nosaltres tampoc és còmode, però en tenim moltes ganes i volem acabar amb bones sensacions». I és que acomiadar el 2022 al costat de l’afició amb una victòria seria la cirereta del bon any que ha fet l’Uni. Maria Araújo, com si res hagués passat Sobre el Bembibre, que compta amb l’aler pivot de Roses Laia Moya a la plantilla, Antoja comenta que «és una de les revelacions d’aquesta temporada i juga bé a bàsquet, no ens ho posarà fàcil». Alhora, afegeix que «té un joc exterior que coneixem amb jugadores com Roselis Silva i Ainhoa Lacorzana, que generen perill: una per envergadura i l’altra per pick and roll perquè és molt generadora». «També haurem de tenir el focus d’atenció en Erin Whalen perquè és una jugadora molt completa, que pot tirar de fora, penetrar, juga bé sense pilota... Compaginem això amb els dos cincs que són molt diferents, una de les quals és Vanessa Austin que per dins és molt gran i poderosa en el rebot ofensiu. És un equip que funciona bé com a equip i ens farà arremangar i posar-nos a treballar després de festes i dels torrons».