El Bàsquet Girona no disputarà el seu partit de la jornada 13 de la Lliga ACB fins divendres a la nit (21h) a la pista del Manresa, però avui ja es jugaran els tres primers partits. Són el Breogan-Baskonia (19h), el Bilbao-Madrid (21h) i el Gran Canària-València (21.30h). Dos partits estan programats per demà, Barça-Saragossa (19h) i Unicaja-UCAM Múrcia (21.30h), dos més per dijous, Joventut-Betis (20.30) i Tenerife-Granada (21.30), i els dos darrers arribaran divendres, el Baxi Manresa-Girona i el Fuenlabrada-Obradoiro (18.30h).

Per al Girona és una jornada trascendental. Després de guanyar el Casademont Saragossa, torna a enfrontar-se a un altre rival directe, amb l’objectiu d’escapar de la zona calenta de la classificació. Ara l’equip d’Aíto suma 3 triomfs, un més que el seu proper rival. El següent partit serà el 3 de gener a Fontajau. Un altre derbi, aquell cop, amb el Joventut.