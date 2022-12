El novè Dakar per a Dani Oliveras

Queden poques hores per emprendre el viatge cap a l’Aràbia Saudita, on entre el 31 de desembre i el 15 de gener es disputarà una nova edició del ral·li Dakar, però Dani Oliveras no es deixa endur per l’emoció. Deu ser cosa de tenir ja 35 anys i una àmplia experiència a la cursa més salvatge del món dels raids. Serà el seu novè Dakar, el quart en cotxes, com a copilot, més els cinc que va correr en moto. Després de les anteriors experiències amb Gerard Farrés (2019), Nani Roma (2020, el 2021 no va poder ser perquè poc abans de la prova va contagiar-se de Covid) i Orlando Terranova (2022), ara en viurà una de nova amb l’argentí Juan Cruz Yacopini.

Comença un projecte nou amb mirada àmplia. Per això s’afanya a dir que l’objectiu és «acabar el ral·li» més que un resultat a la classificació. «Esclar que estar entre els 10 primers estaria molt bé, però no ens posem pressió ni estrès. Això és un projecte de futur, el primordial és aprendre i anar-nos coneixent entre Juan Cruz Yacopini i jo», apunta el pilot de Vilablareix. Està content perquè ha trobat una via que li garanteix no només el Dakar 2023, sinó també disputar tot el Campionat del món de raids de l’any que ve, amb proves a Abu Dhabi, Mèxic, l’Argentina i Marroc. Si les coses funcionen, i en l’últim ral·li del Marroc, on van debutar junts la parella, ho van fer a pesar que una bolcada els va obligar a abandonar, pot haver nascut un equip per temps.

Competiran amb un Toyota Hilux T1+ preparat per Overdrive, la mateixa màquina que conduirà un dels favorits de cada edició, Nasser Al-Attiyah. «Nosaltres serem com l’equip B de l’oficial de Toyota», diu l’esportista gironí, l’encarregat d’interpretar els mapes i fulls de ruta i traduir-ho al seu pilot. En aquest sentit, Dani Oliveras preveu un Dakar més difícil que el de 2022. Segons ell «els organitzadors ja tenen més experiència a l’Aràbia Saudita i segur que ho posaran més complicat. A més aquest any alguna etapa va ser força descafeïnada, a les 12 del migdia ja estàvem, i estic segur que ara tot serà més llarg».

Juan Cruz Yacopini prové d’una família amb una llarga història en l’esport de motor i ha participat en el Dakar saudita en els últims dos anys, amb el seu pare Alejandro de copilot. Però per a l’edició de 2023 buscava un navegant nou, i va trobar Oliveras, que havia quedat fora de Prodrive. Tot va anar molt de pressa i l’octubre passat feien la primera prova al Marroc. En tenien una altra de prevista, el ral·li d’Andalusia, que van acabar descartant perquè no hi havia temps per reparar el Toyota després de la bolcada.

Oliveras va fer un novè lloc en motos i l’any passat va ser quart en cotxes amb Terranova. Són els seus millors resultats al Dakar, que ha anat canviant d’escenari des que el va disputar per primera vegada. També va ser segon en la categoria de side by side el 2019 amb Gerard Farrés. El pilot gironí, com molts d’altres participants catalans, ha viatjat avui amb un vol de Barcelona a Yanbu, a 300 quilòmetres de Jeddah, on hi haurà el primer vivac. Mentre a casa amics i família prepararan els raïms, ell arrencarà per novè cop la cursa de la seva vida.