Pedro Martínez i les ganes de bàsquet a les ribes del Ter

«Veure que comença una nova lliga i que en el mapa de la mateixa hi ha de nou la ciutat de Girona és una bona notícia. Ho és evidentment pels gironins, però també pel bàsquet en general, perquè aquesta ciutat ha estat sempre estretament vinculada amb el món de la cistella. La prova més clara d’això és que en aquests catorze anys en els quals no hi ha hagut lliga ACB, Fontajau s’ha omplert per veure l’Uni Girona, i això diu que a les ribes del Ter sempre hi ha hagut ganes de bàsquet». Aquesta declaració d’intencions la firma Pedro Martínez, l’entrenador del Baxi Manresa, al llibre Valorus Pro, impulsat per l’empresari Josep Delgado i presentat fa algunes setmanes. Martínez es retrobarà divendres, al Nou Congost, amb Girona, en un derbi carregat d’al·licients. Ell era el tècnic que va dirigir l’últim any de l’Akasvayu, i també el preparador amb qui havia pensat inicialment Marc Gasol l’estiu passat per tornar a la banqueta de Fontajau en el retorn de la ciutat a l’elit. Però al final Pedro Martínez va triar seguir al Bages, i a Girona hi va arribar Aíto.

Va ser una temporada complicada, la 2007/08, per a l’Akasvayu. Pesic ja era història i el projecte començava a tremolar pels problemes econòmics de la immobiliària que donava nom a l’equip. Martínez, en el seu escrit a Valorus Pro, explica com des de dins del vestidor en el darrer tram de temporada van començar a tenir clar que la cosa no rutllava: «En el darrer mes i mig, dos mesos, havien passat coses en l’àmbit intern del club que ja deixaven veure que allò no tenia futur. Un exemple molt clar és que en aquest període no se’ns pagava al dia i quan van fer-ho ens varen donar talons, però no hi havia fons per cobrar-los. Aleshores ja es veia que la cosa estava molt fotuda i malgrat que Antonio Maceiras, que era el director general, intentava no donar tota la informació perquè no entréssim en pànic, sí que era palès que en el dia a dia les dificultats eren molt grosses per gestionar aquell final de temporada». Abans que es confirmés la desaparició de l’Akasvayu, però, l’equip va arribar a la final de la ULEB i als quarts del play-off de l’ACB. En tots dos casos, el Joventut, que dirigia Aíto García Reneses, va ser-ne el botxí. I a Badalona, el 20 de maig de 2008, s’hi va escriure l’última plana d’aquella història de 20 temporades ininterrompudes de Girona a la màxima divisió del bàsquet espanyol. També va ser el comiat de Marc Gasol abans de posar rumb a Memphis i a l'NBA, acreditant 23 punts, 10 rebots i 31 de valoració.

Aíto porta 1.089 partits a l’ACB. Pedro Martínez, que té 61 anys, 15 menys que l’actual entrenador del Girona, en suma 960 i divendres, si guanya, arribarà a les 500 victòries a l’ACB. A l’Akasvayu en va assolir 22 en els 37 partits que va dirigir. Després d’abandonar Fontajau, de feina no n’hi ha faltat, al contrari. Només uns mesos després de la fallida d’Akasvayu, Martínez va fitxar pel Cajasol i des d’aleshores sempre ha tingut equip. Més tard van venir cinc temporades seguides al Gran Canària, una al Manresa, dues a València (a qui va fer campió de lliga el 2017), Baskonia, de nou Gran Canària i un altre cop Manresa des de l’any 2019 han sigut els seus destins.

Al llibre Valorus Pro Pedro Martínez apunta que «(...) costa pensar, perquè ho hem vist en tots aquests anys, que un lloc sense tradició arribi i es pugui consolidar a l’ACB. En el fons la història juga a favor de les ciutats que sí que tenen aquesta tradició. Això passa ara amb Girona i estic segur, malgrat que els resultats seran els que marcaran, hi ha bases sòlides de club i de la mateixa ciutat, per tornar a estar molts anys a l’elit. A més, vist des de fora el projecte es presenta molt sòlid i amb moltes ganes de fer camí i d’anar creixent amb les idees de Marc Gasol, que té molta visió de futur i no només del present». De l’actual president i jugador del Girona, a qui va dirigir en aquell Akasvayu, se’n desfà en elogis i recorda que «era un pivot absolutament determinant a l’equip i a la lliga i jugàvem per ell, però sense fer-ho directament. Simplement, fèiem que el bàsquet passés per les seves mans i com que té molta capacitat de fer coses diferents, el seu joc tenia molt impacte en cada minut que estava en pista. Per a l’equip allò es veia des de la naturalitat, es podria dir que sortia sol, només deixant-lo jugar a bàsquet al ritme que ell imposava». Divendres Manresa i Girona jugaran un partit que pot ser vital per a la permanència. Però segons el tècnic «no crec que els conjunts que hagin pujat, com és el cas de Girona, siguin candidats a baixar, torno a parlar de la història de la ciutat; i per descomptat de Gasol, ja que el seu rendiment serà clau per saber que pot fer l’equip». Tots dos, un des de la banqueta, i l’altre sobre la pista, parlaran divendres al Nou Congost 14 anys després de veure defallir l’Akasvayu aquella infausta nit del 20 de maig de 2008 a Badalona.