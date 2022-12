El Rayo Vallecano es converteix aquest dijous en el primer rival del Girona a la Lliga després que la competició es torni a posar en marxa un cop disputat del Mundial de Qatar durant l’últim mes. L’equip madrileny, a tocar de les posicions europees, no perd des de principis del mes d’octubre i enllaça sis jornades sense conèixer la derrota. El seu entrenador, Andoni Iraola, encara no podrà comptar amb el davanter Raúl de Tomás, fitxat a mitjan setembre de l’Espanyol però que no podrà ser inscrit fins aquest mes de gener, quan s’obri el període d’hivern.

No és l’única absència per a la cita de demà a Montilivi, perquè el conjunt visitant també tindrà les baixes d’Alejandro Catena i Óscar Valentín, tots dos sancionats per acumulació de targetes. De la seva banda, Iraola tindrà fins a darrera hora el dubte de Randy Nteka i Salvi Sánchez. Tots s’estan recuperant d’unes molèsties i ja no van poder jugar fa uns dies al camp del Saguntí en la segona ronda de la Copa.