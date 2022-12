Aíto García Reneses, entrenador del Bàsquet Girona, ha comparegut aquest matí davant dels mitjans de comunicació per valorar l'imminent partit d'aquest divendres a la pista del BAXI Manresa i que serà l'últim del seu equip abans de tancar l'any natural. Un enfrontament contra un rival directe en la lluita per la permanència i al qual veu amb "més potencial" que no pas a l'inici del curs. Espera Aíto un "gran ambient" al Nou Congost, sobretot ara que són dates festives, i també ha passat de puntetes quan se li ha preguntat per possibles reforços. "Ara per ara hem d'intentar rendir al màxim de les nostres possibilitats amb l'equip que teni", ha afirmat.

L'ESTAT DE L'EQUIP

"Ens estem intentant recuperar per arribar al partit del Manresa en el millor estat de forma possible. No tenim a tots els jugadors en plenes condicions físiques, però encara falten dos dies pel partit i esperem tenir a tots en més o menys bona forma, a prop de la plenitud física. Això és indispensable per poder jugar bé"

EL PROPER RIVAL

"Ells s'han reforçat, el que passa és que encara no s'ha traduït això en resultats positius. Han fitxat a diversos bons jugadors que donen bon rendiment i tard o d'hora segurament l'equip elevarà el seu nivell. El seu potencial és més gran que al principi de temporada, quan van estar una mica desanimats per l'adéu d'alguns jugadors que van ser molt important l'any passat. Ha vingut gent nova i segur que estant creixent"

AMBIENT AL NOU CONGOST

"En aquestes dates, amb vacances escolars, les pistes se solen omplir molt més. Si sempre a Manresa hi sol haver un bon ambient, pel derbi amb nosaltres espero que ho sigui encara més".

OBJECTIUS

"Hem de fer el màxim esforç i no trencar-nos en cap moment del partit. Si comencem perdent, hem de mirar d'estar en el proper minut i no en el passat. A l'inrevés, també, si comencem guanyant, mirar endavant perquè no ens superi el rival. Prescindir dels resultats momentanis i estar a cada moment defensant, atacant millor. Això és més fàcil dir-ho que no pas fer-ho, cadascú té la seva pròpia percepció psicològica de tot plegat".

L'EXPERIÈNCIA D'AÍTO I PEDRO MARTÍNEZ

"El que passa és que nosaltres no juguem. I en Pedro, encara podria jugar una mica millor que no pas jo. El que vull dir és que el més important és l'equip. No pas un entrenador ni un jugador, sinó el col·lectiu. Ara bé, no tinc cap dubte que en Pedro és un molt bon entrenador".

POSSIBLES REFORÇOS

"Nosaltres estaríem oberts a fitxar a un tal Michael Jordan en el seu millor moment. Dir si fitxarem o no és parlar d'hipòtesis, no hem d'estar pendents d'això. El que vull transmetre és no pas una queixa ni quelcom similar, sinó que ara per ara hem d'intentar rendir al màxim de les nostres possibilitats amb l'equip que tenim. Si arriba un moment que fitxem al Michael Jordan de torn, doncs seria el mateix. Però no podem començar ara a parlar d'hipòtesis, quan tenim el que tenim".