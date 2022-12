Sense massa capacitat de resposta, Paula Badosa va baixar els braços, resignada a la derrota. Queia, sense discussió, contra la britànica Harriet Dart (6-3 i 6-4) i d’aquesta manera, a mitjan novembre, escrivia el punt i final a una temporada, la del 2022, marcada pels alts i baixos, amb moments plens de llum i d’altres més foscos. Ha passat un mes i mig d’aquella patacada a l’anomenada Billie Jean King Cup. El darrer capítol del curs. El pas previ a les vacances de l’empordanesa, que havia arribat a ser segona del món i ara navega en el tretzè lloc de la classificació WTA. El reset ja està fet. Les piles, carregades. Per davant, un altre curs, amb les ganes intactes de tornar a cotitzar a l’alça. Badosa ha marxat cap a Austràlia i el primer de gener està previst que estreni la temporada, decidida a recuperar la seva millor versió. Debutarà, precisament, contra Dart.

Tot preparant el primer Grand Slam del curs, previst per d’aquí a dues setmanes i mitja, engegarà motors la catalana a l’United Cup. Un torneig mixt, amb un total de 18 equips per països: els sis millors del rànquing ATP, els sis primers de la classificació WTA i els sis restants, amb el més bon coeficient conjunt. Els partits, durant onze dies i en tres seus diferents: Sydney, Brisbane i Perth.

L’equip espanyol està format per la mateixa Paula Badosa i també Jessica Bouzas, Nuria Párrizas, Albert Ramos, David Vega, Pablo Carreño i Rafa Nadal. El balear és una de les principals atraccions del campionat, que no comptarà, això sí, amb d’altres noms propis importants del panorama internacional: Alcaraz, Auger-Aliassime, Sinner, Muguruza, Jabeur, Murray o Novak Djokovic. El serbi l’any passat no va poder competir a Austràlia, d’on va ser deportat al ser considerat una amenaça pública per no complir amb la pauta de vacunació del coronavirus establerta. Aquest any sí que disposa del permís per viatjar-hi, pel que no faltarà a la primera gran cita del 2023.

De moment, però, torn primer per a l’United Cup. Allà, Badosa no jugarà fins el primer de gener i repetirà el dia 3, en aquesta ocasió per enfrontar-se a la local Ajla Tomljanovic. Nadal ho farà una mica abans i el seu rival, d’entrada, serà el britànic Cameron Norrie. Ahir va parlar precisament el balear, ara mateix número dos del món. «Espero que aquesta no sigui la meva última vegada competint a Austràlia, però quan tens 36 anys ja no saps molt bé quan pot ser o no l’últim cop», va declarar.