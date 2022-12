Francesc Cayuela seguirà presidint el GEiEG fins el 2029

Francesc Cayuela seguirà presidint el GEiEG sis anys més, fins el 2029, després que la junta electoral n’hagi fet la proclamació. La seva va ser l’única candidatura presentada, amb un gran gruix de membres de l’anterior directiva que s’hi mantenen, i l’entrada de tres cares noves, Ramon Vila, Antoni Bou i Aurèlia Teixidor. Comença d’aquesta manera el tercer mandat de Cayuela, màxim dirigent des de 2011, i que a més a més, ja havia format part d’anteriors juntes des de 1999. Ara l’objectiu primordial és «garantir i consolidar la viabilitat de l’entitat davant l’actual conjuntura decrisi econòmica i l’augment del preu dels combustibles i dels serveis de proveïdors i subministres», segons apunta.

L’assemblea de socis d'ahir i la inauguració de la 38a edició del Lleuresport van donar el tret de sortida del nou mandat. En l’assemblea els socis van aprovar un pressupost de 5.575.184 euros per l’any que ve, sensiblement superior al darrer. El president explica que va decidir optar de nou a la reelecció «perquè en uns moments com els actuals cada vegada costa més que la gent es vulgui implicar en entitats com la nostra, és molt complicat», i també per poder «acabar amb la feina que hem començat». Així assegura que té «motivació» per seguir liderant el GEiEG i insisteix en la necessitat de fer sostenible el club a nivell econòmic sense perdre la qualitat en el servei que s’ofereix. A banda d’això, un altre dels projectes bàsics és la reforma de l’estadi d’atletisme de Palau, que s’arrossega des de fa anys. Francesc Cayuela considera que «en pocs mesos» s’ha d’haver concretat la inversió necessària amb el Consell Superior d’Esports i la Generalitat. «A la comarca no hi ha cap instal·lació on practicar atletisme en condicions, on s’hi puguin celebrar competicions importants d’àmbit català, espanyol o europeu». En aquest sentit recorda que «tenim un lloc privilegiat a cinc minuts del centre de Girona», i apunta que la inversió que caldrà rondarà el milió d’euros.

Durant l’assemblea de socis el president grupista va apuntar també que «el nostre és un model que aposta per socialitzar i cohesionar barris». «Treballem perquè l’administració i el sector privat se situï al nostre cantó. El món empresarial gironí té l’oportunitat de donar un cop de mà a un projecte esportiu, social i cultural destinat a tots els gironins i gironines» va afegir. El club té 2.205 fitxes federatives repartides en les 22 seccions, un cop més, amb una elevada representació femenina, superant el 46% del total, amb 1.015 esportistes.