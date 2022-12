Aquest dissabte torna la Lliga a l’Spotify Camp Nou i ho fa amb un plat fort com ho és el derbi entre el Barcelona i l’Espanyol. Un partit que no es vol perdre Jules Koundé. El francès es reincorporava ahir als entrenaments, després de proclamar-se subcampió del món amb França i al costat d’un altre blaugrana, com ho és Ousmane Dembélé. D’aquesta manera, el defensa estarà a disposició de Xavi Hernández i era el darrer jugador que faltava per tornar a la rutina de la Ciutat Esportiva. Dembélé, per la seva banda, també gaudia d’un permís especial per part del club per disposar d’alguns dies més de vacances, però l’atacant va voler avançar el retorn a la feina i dilluns ja s’exercitava al costat dels seus companys. Un i altre formaran part de la convocatòria del Barça per enfrontar-se a l’Espanyol aquest cap de setmana a partir de les dues de la tarda.

També hi serà Ronald Araujo, que fa dies que s’exercita amb total normalitat, sent un més del grup i havent deixat enrere una lesió que fa ja unes setmanes que l’ha mantingut allunyat dels terrenys de joc. L’uruguaià no juga des de mitjan de setembre, quan va disputar els 90 minuts del partit de Lliga contra l’Elx. Després, es va fer mal amb la seva selecció i no ha tornat a participar. Ara, ja recuperat, torna a estar disponible i serà una de les principals novetats perquè el més possible és que demà mateix rebi l’alta mèdica. D’aquesta manera, Xavi Hernández recupera efectius i disposarà de gairebé tota la seva plantilla per encarar el derbi. No tindrà, això sí, a tots els seus futbolistes. Un d’ells, el polonès Robert Lewandowski, està sancionat i haurà de complir amb l’Espanyol el primer dels tres partits de càstig sense jugar. Sí que pot jugar a la Copa del Rei i a la Supercopa d’Espanya, d’aquest mes de gener, però no pas a la Lliga. Va ser expulsat a Pamplona, al novembre, i el seu gest posterior, quan marxava als vestidors, va ser reflectit a l’acta i posteriorment castigat.