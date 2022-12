Ha mort 'O Rei'. I la pilota s'ha quedat sense monarca per sempre. Plora trista i abatuda la pilota perquè ha mort Pelé. Ha mort Edson Arantes do Nascimento (Tres Coraçoes, Minas Gerais, 23 d'octubre de 1940). Tenia 82 anys. Estava ingressat des del passat 29 de novembre a l'Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, com indicava el comunicat mèdic, per a «la realització de teràpia quimioteràpica del tumor de còlon identificat el setembre de 2021».

La família de la llegenda brasilera s'havia citat en les últimes hores al costat del seu llit hospitalari davant l'avançament del tumor que presagiava la imminència del desenllaç. El seu fill Edinho, que va jugar de porter en els anys 90 en el Santos, va publicar el dia abans de Nadal una foto a Instagram que avançava l'esdeveniment. En ella se li veia sostenint la mà del futbolista més important del Brasil. «Pare... Et dono tota la meva força». Eterno. pic.twitter.com/N912VpCmVK — Santos FC (@SantosFC) 29 de diciembre de 2022