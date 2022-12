La Unió Esportiva Figueres va anunciar ahir la incorporació del porter Ian Doré, que es converteix d’aquesta manera en la primera incorporació del club empordanès en aquest mercat d’hivern. Prové del Peralada i torna al club de Vilatenim, on hi va estar en categories cadet i juvenil. Doré va vestir la passada temporada la samarreta de La Jonquera, a Primera Catalana i aterra al Figueres per competir amb Mario Mendoza i amb Albert Quintanas, ara mateix afectat per una lesió muscular.