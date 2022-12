El Bàsquet Girona tenia aquesta nit l'oportunitat de deixar Betis i Manresa enfonsats en els llocs de descens, a dos triomfs de diferència, però a l'hora de la veritat, ha acabat reanimant un rival directe (82-79) i ha seguit complicant-se la vida en la temporada del debut a l'ACB. Més enllà del primer quart, que els gironins han tancat dominant de 9 (14-23), en cap moment l'equip d'Aíto ha sabut trobar el seu lloc damunt la pista i particularment pobre ha sigut el segon parcial. D'anotar 23 punts el Girona ha passat a 8, i ha vist com el Manresa donava la volta al marcador liderat per l'encert de Waczynski. Els d'Aíto han arribat a perdre de 13 (60-47) al tercer quart i han reaccionat massa tard, quan amb dos triples de Colom i Gasol han aconseguit posar-se només a un (78-77) a 21 segons del final. Ferrari ha posat el 80-77 des del tir lliure i amb 16 segons per jugar Colom ha errat un triple que ha sortit plorant de dins, i Fjellerup, després d'un rebot de Vila, ha fet el 80-79. Waczynski, a 4 segons, ha tornat el +3 pel Manresa (82-79) i el triomf s'ha quedat al Nou Congost. La victòria 500 a l'ACB, per cert, de Pedro Martínez.

El triple de Hanzlik que ha tancat la primera part ha permés al Bàsquet Girona el mal menor de marxar al descans perdent només de cinc (36-31). De nou l'equip d'Aíto vivia en una muntanya russa. Si durant el primer quart havien sigut els gironins els amos i senyors, arribant a guanyar de 9 (14-23) després d'una cistella d'Èric Vila, de cop s'han tornat a fondre els ploms i en un tres i no res el Manresa no només ha igualat el duel, sinó que ha arribat a dominar-lo de 8 (36-28, Vaulet). Aquell equip que només uns minuts abans tenia encert exterior i era capaç de correr i agradar-se, s'havia empetit i només ha sigut capaç d'anotar 8 punts. Ja no es dominava el rebot, la pilota cremava i ningu era capaç d'assumir el rol de líder. En l'explicació de la reacció manresana i de la davallada visitant s'hi han de consignar, a més, un parell de detalls més: l'aparició pel bàndol local del polonès Adam Waczynski (10 punts, 3/3 triples al segon quart), i la baixa al Girona de Kam Taylor, que amb un cop a la cella, ha estat molts minuts a la banqueta atés pels metges i ha acabat marxant als vestidors. Tot i que ha pogut reaparèixer a la represa, li ha costat entrar al partit. Robinson, davant de Marc Gasol, a anella passada, ha donat 11 punts d'avantatge al Manresa a 4.20 pel final del tercer quart. Les coses seguien sense funcionar. El Girona havia millorat ofensivament, amb dos triples seguits de Colom i del pivot-president, però els locals tenien agafat el ritme d'un duel etern per les continues revisions de jugades. Si al segon quart el malson era Waczynski, aquí li ha pres el relleu, precisament Robinson. Ningú era capaç d'aturar-lo i s'ha arribat a perdre de 13 (60-47) a 2.23 per tancar el parcial. Al final s'ha entrat als últims 10 minuts 10 avall (63-53). El Girona s'ha posat a 6 (68-62) tot i que el Manresa cada vegada dominava més el rebot. Pel bàndol visitant, Taylor assumia per fi protagonisme després d'una nit accidentada. Aíto feia pressionar els seus homes en defensa, però el Manresa seguia anotant (74-65, a 3.30). El partit semblava que s'havia acabat amb un bàsquet de Dani Pérez (76-65), però una cistella de Taylor i un triple de Colom han donat un darrer bri d'esperança (78-74) a menys d'un minut del final. A 21 segons un triple de Gasol situava el 78-77. Ferrari tot seguit ha convertit dos tirs lliures (80-77), i Colom ha tingut l'empat però el seu triple ha sortit de dins. Fjellerup ha fet el 80-79 després d'un gran rebot de Vila. Amb 4 segons Waczynski ha sentenciat amb dos tirs lliures (82-79).