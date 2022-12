Aíto, potser per allò de la veterania, de dur més d‘un miler de partits a l’ACB, ahir s’ho va prendre amb humor (allò de voler fitxar Michael Jordan que va dir a la prèvia), però certament el derbi d’aquesta nit a Manresa no és cap broma. I menys després de la derrota anit del Betis a Badalona, que podria permetre al Bàsquet Girona tancar el 2022 amb dues victòries de marge sobre els llocs de descens. Amb els andalusos enfonsats amb només dos triomfs, la possibilitat de deixar-hi també el Manresa, i fer un salt qualitatiu fins les quatre victòries, resulta ben llaminer. Tornen els gironins a la competició dotze dies després d’agafar aire a Fontajau contra el Saragossa, per cert, un altre equip al que podrien superar a la classificació si surten amb la victòria del Nou Congost.

Serà un derbi d’urgències, òbviament, i també d’extrems, entre l’equip que més punts rep a la lliga (el Manresa, 93,5), i aquell qui menys n’anota (el Girona, 72,9). I també un partit amb molts més al·licients, des del duel a les banquetes entre Pedro Martínez i Aíto, fins al retrobament de Pierre Oriola amb el Manresa, o la presència del gironí Guillem Jou a l’equip del Bages. El Manresa, per intentar refer el vol, ja ha fet servir la carta dels reforços, però a hores d’ara Martinas Geben i Devin Robinson encara s’estan adaptant. El Girona encara no ha incorporat ningú, però ho farà. Arribaran almenys un parell de jugadors, un base i un tirador, probablement la setmana entrant. El derbi se’l perdran, pel bàndol local, Jordan Caroline, mentre que Aíto tindrà la baixa ja habitual de Garino. A falta de cinc jornades pel final de la primera volta cap dels dos equips pot badar gaire més. El Girona, a més, arriba al Nou Congost escaldat després de les dues últimes sortides, a Vitòria i València, on no va ni competir. Si a Fontajau l’equip ha ofert actuacions prou solvents com les del dia del Madrid o del Gran Canària, tot i perdre-hi, a fora el bagatge és força pobre. Només un triomf, a Sevilla contra el Betis, i massa sortides faltades de la tensió necessària. Guanyar avui, a banda de deixar el descens dos triomfs per sota, seria la millor manera d’encarar la recta final de la primera volta, amb doble jornada la setmana que ve (Joventut i Fuenlabrada), i duels amb Bilbao i Granada. «Ells s’han reforçat, el que passa és que encara no s’ha traduït això en resultats positius. Han fitxat bons jugadors que donen bon rendiment i tard o d’hora segurament l’equip elevarà el seu nivell. El seu potencial és més gran que al principi de temporada, quan van estar una mica desanimats per l’adéu d’alguns jugadors que van ser molt important l’any passat», va dir Aíto.