El davanter del Barça Robert Lewandowski estarà disponible per al derbi de dissabte contra l'Espanyol. El polonès, que té una sanció de tres partits per l'expulsió a l'últim partit abans de l'aturada del Mundial i per fer gestos a l'àrbitre, finalment podrà jugar gràcies al Tribunal Central Contenciós de Madrid, que ha concedit la cautelar a la sanció imposada pel Tribunal Administratiu d'Esports (TAD).

Robert Lewandowski podrà jugar demà contra l’Espanyol després que el Tribunal Central Contenciós de Madrid hagi concedit una mesura cautelar a la sanció imposada pel TAD pic.twitter.com/1sy3JCHtKN — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 30 de diciembre de 2022 El club blaugrana afronta aquest dissabte a les 2 del migdia a l'Spotify Camp Nou el primer derbi de la temporada davant l'Espanyol.