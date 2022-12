El brasiler Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerat per molts el millor futbolista de tots els temps, va morir ahir dijous al vespre a l’edat de 82 anys, a causa de les complicacions del càncer que patia des de feia més d’un any.

Pelé va traspassar envoltat per diversos dels seus fills i néts, que van passar amb ell el dia de Nadal a l’hospital de Sao Paulo on estava ingressat des del 29 de novembre passat.

«Tot el que som és gràcies a tu. T’estimem infinitament. Descansa en pau», va afirmar la seva filla Kely Nascimento mitjançant el seu compte d’Instagram, acompanyant una fotografia amb les mans entrellaçades dels fills del «rei» del futbol, que ahir complia un mes hospitalitzat. L’exfutbolista va ser operat d’un càncer de còlon el setembre del 2021, que li va ser diagnosticat en aquella època, i que li va causar metàstasi.

Pelé, triple campió mundial amb el Brasil, va ser hospitalitzat el 29 de novembre per avaluar un canvi en el tractament de quimioteràpia, que no li feia l’efecte desitjat pels metges. Dies després, l’hospital va informar que se’l tractava també per una infecció respiratòria que, segons les seves filles, va patir a conseqüència d’una infecció de coronavirus.

Malgrat la seva hospitalització, Pelé ha mantingut una intensa activitat a les seves xarxes socials, especialment durant el Mundial de Qatar, en què va expressar el seu suport als jugadors de la selecció brasilera, després de la dolorosa eliminació davant Croàcia als quarts de final .

Una carrera inigualable

Fins ahir l’ídol més gran de l’anomenat país del futbol, Pelé és l’únic jugador en actiu o retirat que ha guanyat tres Mundials de futbol: els del 1958, 1962 i 1970.

El davanter va fer pràcticament tota la seva carrera amb el Santos, club del litoral de Sao Paulo amb què va guanyar 48 títols, entre ells dues Copes Libertadores, abans d’emigrar al Cosmos de Nova York, una breu etapa al final de la seva carrera a la que va intentar popularitzar el futbol als Estats Units.

L’etern «10» va marcar 1.283 gols al llarg de la seva carrera professional, cosa que li ha valgut un premi Guinness, incloent 757 gols en partits oficials, els únics reconeguts per la FIFA. Amb la canarinha suma 95 gols, dels quals 77 en partits contra altres seleccions nacionals, aquest últim rècord, només igualat al Brasil per Neymar.

Per aquests èxits, Pelé va ser elegit per la FIFA com el millor jugador del segle XX, mentre que el Comitè Olímpic Internacional (COI) el va nomenar millor esportista del segle, en una votació realitzada pels comitès nacionals el 1999.

Nascut a Tres Coraçoes, Minas Gerais, el 1940, Pelé va començar a jugar al Santos als 15 anys i va debutar a la selecció de futbol del Brasil als 16. El seu estil de joc avançat per a la seva època i els seus gols espectaculars el van convertir en una estrella a tot el món, portant el seu club, el Santos, a realitzar gires internacionals, per Amèrica, Europa i Àfrica per enfrontar-se amb els millors equips i seleccions del món.

Es va retirar del futbol el 1977 i es va convertir en un ambaixador mundial del futbol. També va fer una breu incursió en la política i es va convertir en el primer ministre d’Esports de la història del Brasil, del 1995 al 1998, i durant la seva gestió va impulsar la llei que regula les transferències de jugadors.