Barça i Espanyol han empatat (1-1) un derbi que ha començat assemblant-se a un partit de pretemporada, després de l'aturada pel Mundial de Qatar, i que el gol de penal de l'empat blanc-i-blau en el minut 73 i el col·legiat Mateu Lahoz han incendiat a la recta final.

El Barça s'ha avançat als 7 minuts, gràcies a un gol de Marcos Alonso, avui parella de Christensen en l'eix de la defensa blaugrana, i ha controlat el duel a plaer durant la primera part.

Però ha anat perdent força amb el pas dels minuts i ha acabat el partit atacant a la desesperada a la recerca del gol de la victòria en el temps afegit, quan tots dos equips comptaven ja amb un home menys per les expulsions de Jordi Alba i Vini de Souza.

La suspensió cautelar de la sanció a Lewandowski per part del Tribunal Central Contenciós de Madrid que permetia al davanter polonès jugar avui ha provocat que el club blanc-i-blau decidís no portar representació institucional al derbi, en senyal de protesta.

Però si la directiva espanyolista no ha comparegut a la llotja del Camp Nou, l'equip tampoc ho ha fet sobre la gespa de l'estadi blaugrana fins a passada la mitja hora.

Un xut de Nico Melamed que marxava fora per poc, després de rebotar en Sergi Roberto en una fugaç contra visitant, ha estat l'única arribada de l'equip de Diego Martínez en una primera meitat dominada pel Barça.

No obstant això, els de Xavi Hernández només han estat capaços de perforar en una ocasió la porteria d'Álvaro Fernández a l'inici del xoc. Als 6 minuts, Gavi avisava per primera vegada en guanyar l'esquena a la dubitativa defensa blanc-i-blava i rematava un centre de Jordi Alba que ha obligat a lluir-se el meta visitant, que enviava en pilota a córner.

Però en el servei de cantonada, la saga de l'Espanyol tornava a fer aigües permetent que el centre de Raphinha la toqués primer Lewandowski, després Christensen i finalment a gol Marcos Alonso.

El propi Marcos Alonso ha pogut fer el segon poc després, però ha rematat alt, a boca de gol, un centre de Jordi Alba per l'esquerra.

Un tret d'Ansu Fati que no trobava la rosca i altres dues de Raphinha que s'han trobat amb Álvaro Fernández també podien haver ampliat el compte per als blaugranes, però el duel ha arribat al descans sense més novetats en el marcador.

El partit ha estat molt diferent després de la represa. El Barça ja no governava el xoc amb tanta autoritat, encara que seguia sent el que més a prop estava del gol.

Sergi Roberto i Lewandowski ho intentaven amb dues rematades de cap desviades, abans que Xavi decidís, passada la mitja hora, canviar els extrems. Així, asseia Raphinha i a un Ansu Fati molt imprecís aquesta tarda, per donar entrada a Ferran i a l'imprevisible Dembélé.

Però una trepitjada per darrere de Marcos Alonso a Joselu quan aquest s'internava a l'àrea ho ha canviat tot. El propi Joselu, amb qui els seus companys no havien pogut connectar en el tot partit enganyava a Ter Stegen per empatar el xoc en el 73. I, a partir de llavors el partit ha cremat en flames.

Mateu Lahoz expulsava Jordi Alba, en quatre minuts, per protestar, i també Vinici de Souza poc després, també per doble amonestació. I el VAR corregia la seva decisió de tirar per vermella directa a Cabrera per una inexistent agressió a Lewandowski.

El partit s'ha fet aspre, amb constants protestes, interrupcions i Mateu Lahoz encarant-se amb els uns i els altres, i això ha fet augmentar també la temperatura a les graderies del Camp Nou.

En aquest escenari de deu contra deu, el Barça ha recuperat el comandament i ha tingut tres clares ocasions per guanyar el partit a la recta final. Però Álvaro Fernández ha volat per neutralitzar un cop de cap de Christensen que es colava fregant el cep del pal dret i evitava un altre gol blaugrana en una mà a mà amb Lewandowski. Pedri ha tingut l'última també en l'afegit, però la seva rematada des de la frontal marxava molt desviada.

L'empat en l'últim derbi de 2022 dóna una mica d'oxigen a un Espanyol que recupera també autoestima després d'una primera meitat de temporada molt irregular i manté líder el Barça, encara que ara empatat a punts amb el Reial Madrid, encara que amb millor 'goal average'.