El Girona, un equip guanyador

No té ja aturador aquesta Lliga, sobretot ara que s’hi ha posat de nou, superat el parèntesi del Mundial. Però sempre, siguin quines siguin les circumstàncies i el context, el canvi d’any convida a una petita pausa. Una reflexió. Mirar cap enrere, analitzar. El Girona deixa un 2022 positiu, pel que hi ha viscut. Els èxits li guanyen en protagonisme a les decepcions. N’hi ha hagut també, de mals moments, però la conseqüència dels bons han provocat més ressò. Sobretot l’ascens, el retorn a Primera, celebrat el passat juny. De feina per fer sempre n’hi ha. Camí per recórrer. Ara bé, el balanç fins ara d’aquests darrers dotze mesos és favorable. Més victòries, més alegries, que no pas garrotades. Tot esperant que el 2023 sigui, com a mínim, el de la permanència. El gran objectiu, el prioritari, d’un club que té ganes de consolidar el seu primer equip a l’elit al mateix temps que pica pedra per convertir la base en tota una referència.

Aquest darrer dijous, un elèctric 2-2 contra el Rayo Vallecano explica l’últim dels 41 partits oficials que el Girona ha disputat, entre Lliga i també Copa del Rei, des de principis de gener fins ara. És una mica menys de mig centenar d’encontres. Se n’han guanyat 18, més d’un terç del total. D’empats n’hi ha 9, mentre que les derrotes s’enfilen fins a comptar-ne 14. De tots els triomfs, el més celebrat, sense cap mena de dubte, va ser el que es va aconseguir el 19 de juny a l’estadi Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Els gols de Cristhian Stuani, José León en pròpia porteria i Arnau Martínez escenificaven un 1-3, suficient perquè les portes de la Primera Divisió es tornessin a obrir de nou.

És el Girona del 2022 un equip guanyador. També golejador. Durant 41 partits ha vist porteria fins a 59 vegades. De gols n’ha rebut menys: 45. És en aquest capítol on hi apareix el nom propi habitual. El de gairebé cada any. Cristhian Stuani s’ha convertit en el màxim anotador de l’any amb la samarreta blanc-i-vermella. Al llarg d’aquests darrers dotze mesos ha anotat 14 gols. Una desena d’ells, encara a la Segona Divisió i els restants, ja a Primera. En podria haver sigut un de mes si l’àrbitre de dijous, Figueroa Vázquez, no hagués anul·lat la diana contra el Rayo que hauria pogut suposar el 3-2 definitiu. Sigui o no parlant en condicional, Stuani sempre hi és, per més que passi el temps, i els números així ho reflecteixen.

Les alegries no amaguen, això també és cert, alguna decepció. O aquelles assignatures que caldrà aprovar en els propers mesos. L’any parla d’un Girona guanyador, però també d’un equip que encaixa gols amb massa facilitat, sobretot en aquest darrer tram. També, d’un conjunt que va brillar en la penúltima edició de la Copa (va caure precisament contra el Rayo, llavors una categoria per sobre), però que enguany va patinar, i de manera esdrúixola, al camp d’un Cacereño que competeix a Segona Federació. Detalls, anècdotes, resultats, històries. Tot plegat, el que s’ha viscut durant el 2022. Un any marcat per l’èxit, això sí. I a Montilivi, se li vol donar continuïtat.