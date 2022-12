El Barça depèn d’ell mateix per tancar el 2022 al capdavant de la classificació de la Primera Divisió, el que s’assegurarà si guanya aquesta tarda (14 hores) el derbi que l’enfrontarà a l’Espanyol. Un conjunt, el blanc-i-blau, que necessita agafar una mica d’aire per allunyar-se de la part baixa de la taula. La gran sorpresa, durant la prèvia del derbi, és que l’equip blaugrana podrà comptar, i contra tot pronòstic, amb el davanter Robert Lewandowski. El jugador va ser sancionat amb tres partits després de la seva expulsió al camp de l’Osasuna. Però el Tribunal Central Contenciós de Madrid va suspendre de manera cautelar aquest càstig, pel que finalment estarà a disposició de Xavi Hernández.

«Ens hem assabentat quan ha acabat l’entrenament. Hem preparat el partit amb la idea que no podíem comptar amb ell. No és el millor timing, però estem molt contents que pugui jugar», declarava el tècnic del Barça, que disposarà de tota la seva plantilla perquè l’uruguaià Ronald Araujo ha rebut l’alta mèdica i podria reaparèixer després d’uns mesos sense jugar per lesió. Èric Garcia, això sí, ha tornat tocat del Mundial, pel que serà dubte fins a darrera hora.

Que Lewandowski pugui jugar avui no ho va rebre massa bé l’Espanyol. El seu conseller delegat, Mao Ye, parlava d’una situació «insòlita» i alhora d’una «injustícia» que va en contra dels seus interessos. «Considerem que aquesta mesura cautelar distorsiona totalment la jornada de la competició i també la preparació del partit», afegia. Malgrat tot, va subratllar la «confiança» cap a l’entrenador i els seus jugadors, i es mostrava segur que tots ells donaran «el 110 per cent» de les seves possibilitats a l’Spotify Camp Nou. Un estadi que veurà reduït el seu aforament fins als 95.877 espectadors a causa de la demolició parcial de la tercera graderia del gol sud que s’ha realitzat durant l’aturada de la competició.

L’equip blanc-i-blau sí que tindrà baixes. El seu entrenador, Diego Martínez, no podrà comptar amb els lesionats Keidi Bare ni Adrià Pedrosa. Tampoc hi serà el davanter Dani Gómez, sancionat, ni l’últim fitxatge, el mexicà César Montes, que encara no ha estat inscrit. El d’avui serà el retorn del danès Martin Braithwaite, que s’enfrontarà al seu darrer club i d’on hi va sortir una mica per la porta del darrere. L’última victòria de l’Espanyol a l’Spotify Camp Nou va ser fa ja uns quants anys. La temporada 2008-2009 i per 1-2. Des de llavors, sempre ha guanyat el Barça.