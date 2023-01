El tenista espanyol Feliciano López ha anunciat, a través d'un vídeo publicat al seu compte oficial a Instagram, que es retirarà de les pistes després de jugar alguns torneigs aquest 2023.

"Estimats amics. Ha arribat el moment de compartir amb vosaltres un fet que la majoria d'esportistes pensa que mai arribarà. Després de més de 20 anys competint en el circuit, he decidit posar fi al que un dia va començar sent una il·lusió i ha acabat convertint-se en la feina més bonica i apassionant del món" explica amb la seva veu acompanyada d'imatges que recullen alguns dels moments més rellevants de la seva trajectòria.

"El somni de qualsevol tenista és poder dir adeu en una pista de tenis u per això jugaré alguns torneigs l'any que ve per posar fi a la meva carrera. La idea és poder jugar alguns dels torneigs que per diferents motius han significat alguna cosa durant aquests últims vint anys" assenyala sense concretar quins.

Així mateix, indica: "Sempre he cregut que hi havia vida després del tenis, però a mesura que s'acosta el moment, començo a ser conscient del molt que ho trobaré a faltar. El tenis m'ho ha donat tot a la vida, molt més del que aquell nen de cinc anys es podia imaginar quan el seu pare, un Nadal, li va posar una raqueta de fusta a la mà".

"Poso la vista enrere i només puc estar agraït per tot el que he aconseguit i per totes les ensenyances personals que el tenis m'ha donat. Ha sigut la millor universitat possible. M'emporto innombrables coses boniques, però una ocupa un lloc especial, La quantitat de persones increïbles que he conegut i que m'han acompanyat durant el camí. Ens queden encara molts moments per viure junts fora de les pistes" afegeix.

El tenista també ha tingut un record especial per a la seva família, els seus patrocinadors, la premsa i els seguidors: "Vull també donar les gràcies a totes les persones que m'heu ajudat a aconseguir les metes i a ser millor persona durant tots aquests anys".

"Sou molts els que heu tingut un paper important en algun moment concret. Sou el motiu principal pel qual he pogut allargar tant la meva carrera, la vida és molt més fàcil quan et rodeges de gent especial", manifesta

Feliciano López acumula fins al moment cinc títols a la Copa Davis i set títols individuals en torneigs ATP. A més, com a doblista ha aconseguit un quart lloc als Jocs Olímpic del 2012 i sis victòries finals en torneigs ATP.