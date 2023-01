Ras i curt: el Bàsquet Girona necessita com més aviat millor pair la derrota contra el Baxi Manresa de l'últim derbi català del 2022 per afrontar amb optimisme el primer derbi català del 2023, en la visita del Joventut de Badalona a Fontajau. «No tot és tan simple per valorar-ho a través del resultat, de si guanyes o perds. Hi ha altres factors que cal tenir en compte, com de quins recursos disposem i de com estan aquests recursos», explica Aíto García Reneses, l'experiència del qual fa que no perdi els nervis malgrat que el col·lectiu pateixi, jornada si jornada també, per aconseguir certa regularitat que el mantingui allunyat de les brases: dels darrers set partits, l'equip n'ha perdut sis.

Per afegir complicacions, el Joventut, un dels tants exequips d'Aíto en la seva extensa i brillant trajectòria d'alt nivell, arriba al duel engrescat i ocupant la sisena posició, amb un balanç de 9 triomfs i 4 derrotes. «Haurem de jugar al cent per cent, no hi ha més. Ja sabem que és complicat fer-ho durant quaranta minuts, però si no podem ho haurem d'intentar fer durant trenta-cinc o trenta-quatre, no en vint-i-sis o vint-i-set. Si ells estan bé, és perquè tenen aquest equilibri», explica l’entrenador d’un Bàsquet Girona empatat amb tres victòries amb Saragossa, Manresa i Fuenlabrada. La permanència serà un infern.

Preguntat per si l'entrada d'any esborra la feina que s'ha fet anteriorment, Aíto rebutja el discurs. «Ni de bon tros, el que hem fet no es pot estripar. La progressió d'alguns jugadors està sent bona, hem de tenir paciència. Les coses no s'aconsegueixen en un ‘pim-pam-foc', les coses s'aconsegueixen en un 'pim-pam, pim-pam i pim-pam'. En això estem i no hem de renunciar a la continuïtat, perquè en la continuïtat pot estar el nostre futur. Que el futur sigui el més proper possible? Millor, però si no ho aconseguim, no ens hem de suïcidar», argumenta.

El retorn de Pep Busquets

Gasol, Kameron Taylor i Quino Colom -no Garino, lesionat- se les veuran amb un Joventut en ratxa, que acumula sis triomfs consecutius i treballa per ser cap de sèrie en la pròxima Copa del Rei. Un dels seus homes més destacats és Pep Busquets, amb passat gironí: va estar a Fontajau l’any 2020, a la LEB Or, acreditant 11,7 punts (40% en triples), 3 rebots i 9 de valoració en més de 25 minuts de mitjana per partit. «A títol individual, aquell any va ser molt bonic per a mi, així que tinc molta motivació per jugar. A més, el pavelló estarà ple i això fa que encara tingui més ganes de gaudir del partit», diu Busquets, que, malgrat la diferència de resultats entre tots dos conjunts, no dona el partit per guanyat abans d’hora. «Els resultats no estan acompanyant el Bàsquet Girona, però tenen una plantilla molt nova i estic segur que ens exigiran tenir una intensitat molt elevada». Un dels duels estrella el protagonitzaran Gasol i Tomic, els dos millors pivots de la Lliga. Serà el primer cop que s’enfrontin.