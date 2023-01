Acomiadar l’any amb una cursa ja és una tradició per a molta gent. A Girona, la Cursa Sant Silvestre ha celebrat enguany 17 edicions, i la Mini Sant Silvestre 12. Una prova que aquest any van liderar Youri Keulen, amb un temps de 14:50, i la banyolina Marina Guerrero en categoria femenina amb 16:38. Marc Roig (14:57) i Raf De Dobbelaere (14:58) van completar el podi masculí, mentre que Clara Aulinas (17:24) i Jolien Vandemoortele (17:53) van ser les dones més ràpides en completar els 5 km de recorregut rere de Guerrero.

D’altra banda, Esther Guerrero també va tancar l’any 2022 corrent, però ho va fer a la Cursa dels Nassos de Barcelona, on va classificar-se en 7è lloc amb un temps de 15 minuts i 50 segons, el que suposa un nou rècord a Catalunya.

Girona i Barcelona no han estat les úniques seus de l’última cursa de l’any. A Blanes, per exemple, un total de 225 persones van participar en la ‘4a Cursa Popular de Sant Silvestre’. Una jornada en la qual l’atleta blanenc Buba Sabaly va revalidar la primera posició que ha anat obtenint any rere any des que es va posar en marxa la prova, amb un temps de 16:09 minuts, mentre que la primera dona a travessar la línia d’arribada va estar Ainhoa Fitó Caril, amb un temps de 20:24.