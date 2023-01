Pot ser que després de dues etapes sigui aviat per a descartar a algú en la lluita per la victòria final al Ral·li Dakar, però el francès Sébastien Loeb (Prodrive) ja se’n veu fora ara d’una general que, s’ha convertit en un duel entre Carlos Sainz (Audi) i Nasser Al-Attiyah (Toyota). Va ser una jornada negra per a Prodrive. Al desastre de Loeb, que va perdre gairebé hora i mitja, s’hi va afegir la mala jornada d’Orlando Terranova -gairebé una hora cedida-, i un altre dia negre, de Chicherit. Sainz ho va salvar per a Audi, amb el francès Stéphane Peterhansel a 32 minuts del guanyador i el suec Mattias Ekstrom, a 37. Amb la 43a victòria al Dakar, Al-Attiyah és a 2.12 del madrileny a la general.

En motos Mason Klein (KTM), que havia acariciat la primera etapa del Ral·li Dakar, la va aconseguir ahir i és el nou líder. El californià es va posar a 2.04 de Sanders en el penúltim pas de control (km.348) i l’australià Toby Price (KTM) cedia 3.17. Al final, a Klein el van acompanyar en el podi per l’alemany Sebastian Buhler (Hero) i el nord-americà Skyler Howes (Husqvarna). Joan Barreda va ser sisè a 2.32 i és tercer a la general.