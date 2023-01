Lluny dels focus mediàtics i de qualsevol privilegi, els futbolistes del Base Llagostera salten a entrenar. Són quarts de nou i comença a fer fred. Comparteixen camp amb el juvenil i un dels equips femenins. Hi ha lloc per tothom. «Hem tornat una mica als orígens. Al que era el futbol fa 25 anys. L’essència del futbol de poble de tota la vida». Són paraules de Josep Aliu, president del Base, que s’ha quedat com l’únic club del poble arran de l’adéu definitiu de la Unió Esportiva Llagostera, primer canviant de nom i escut i aquest estiu amb el trasllat a Badalona. El club, fundat fa sis anys, té enguany 16 equips i mou uns 220 jugadors a més d’una vintena d’entrenadors. «A Llagostera es respira futbol», assegura Aliu que reconeix que era seguidor de l’antic Llagostera i que va «vibrar i gaudir» amb tots els ascensos.

Pujar de categoria, que tan fàcil semblava durant l’etapa d’Oriol Alsina i Isabel Tarragó, és gairebé una utopia ara amb la filosofia del Base. «Volíem que la gent del poble pogués jugar al poble. Vam començar a fer feina i tenim el club consolidat. Ara, els mateixos nois són els que parlen d’ascendir. Segurament per a un poble que frega els 10.000 habitants, a Llagostera li tocaria estar més amunt», reconeix Aliu. El president no tanca la porta a obrir-se a buscar jugadors d’altres pobles en un futur no gaire llunyà. «N’hem parlat amb els mateixos jugadors i no ho descartem», diu.

Mentrestant, diumenge, l’Olot veurà un duel directe per la permanència a Segona RFEF al camp del Badalona Futur. Serà el primer partit d’Oriol Alsina contra un equip gironí, ara com a entrenador del conjunt escapolat i desvinculat totalment de l’antiga UE Llagostera Costa Brava. Aquest estiu Alsina va vendre el club a un grup d’empresaris de Badalona que volien mantenir-se a Segona RFEF després del descens de l’equip a Tercera RFEF. Es posava punt final a una etapa gloriosa, entre Llagostera i Palamós, del club gironí sota la batuta d’Alsina a la banqueta i de Tarragó a la presidència. L’adéu del club a Llagostera es va produir fa dos estius (2021) amb el canvi de denominació a Costa Brava, però ha estat enguany quan la Societat Anònima ha estat venuda i ha perdut qualsevol vincle amb la demarcació.

La desaparició de la Unió Esportiva no ha deixat cap desert, futbolísticament parlant, a Llagostera. Sis anys enrere una colla de pares i amants del futbol del poble van decidir curar-se amb salut pel que pogués passar i van fundar el Base Llagostera. «Jo era seguidor del Llagostera i vaig gaudir els ascensos tant o més que els protagonistes», diu Aliu, president del Base, que ha agafat el testimoni de la Unió Esportiva i ara monopolitza tot el futbol que es mou al Municipal llagosterenc. S’han acabat les batusses per compartir el camp o pel bar. Ara, el futbol a Llagostera és «una bassa d’oli». Això sí, l’equip sènior competeix a Quarta Catalana, la darrera categoria territorial, i tothom té assumit que tornar a veure futbol d’elit a Llagostera és impossible. «Futbolísticament el que va passar no era irreal, perquè va passar de veritat. És digne d’admirar i d’elogiar. El que sí que era irreal és que passés en un poble com Llagostera. Potser no tocava aquí», afirma Aliu. La realitat del poble és la que diu que dissabte rebrà el Ca la Guidó al municipal.