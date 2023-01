David Juncà ja té nou equip. El defensa de Ruimors s’incorpora al Wisla Cracòvia després de superar la revisió mèdica i signa fins a final d’aquesta temporada. Juncà havia quedat lliure al mes de juny passat quan el Girona va decidir no executar la clàusula de renovació que tenia. Ara, amb 29 anys enceta la seva primera experiència lluny de la Lliga després de passar per Girona, Eibar i Celta de Vigo, a més a més dels planters del Barça i del Mallorca.

Martiritzat per les lesions, Juncà va tornar al Girona la temporada passada després d’un any en blanc. A Montilivi també va patir diversos problemes físics que, no obstant això, no li van impedir sumar una bona xifra de partits. En total van ser 28, en totes le competicions, quinze dels quals de titulars, en què va marcar dos gols. El director esportiu del Wisla és Kiko Ramírez, exentrenador del Nàstic i del Sabadell, entre altres, que el mes passat també va incorporar l’extrem maresmenc Álex Mula, ex de l’Alcorcón o el Màlaga, a la plantilla del conjunt polonès.