A Fontajau l’Uni Girona hi ha viscut moltíssimes nits màgiques. La més recent, la pallissa amb la qual l’equip de Bernat Canut va deixar sense alè el Perfumerías Avenida. Però de tantes que n’hi ha hagut, se n’ha perdut el compte. Contra el Basket Landes (dimecres a les 19:15 hores) podria ser un partit més, però no. Samarreta posada, bufanda al coll, gola a punt i cap al pavelló, que falta gent. Les gironines necessiten el suport de tothom per mantenir l’esperança de continuar avançant a l’Eurolliga. I si aquest és l’any en què es trenca una barrera més? «Encarem el partit amb força i energia, estem concentrades i amb moltes ganes. Sabem que aquesta segona volta serà vital per mantenir-se en la competició i que és a casa, al costat de la nostra gent, on hem de marcar les diferències. D’opcions en tenim, és clar», comenta Laura Antoja.

Respecte al Landes, que només col·lecciona un triomf, la segona entrenadora de l’equip gironí diu que «és un dels clàssics. Allà ens vam sortir, aconseguint una bona victòria. Han patit canvis a la plantilla, com l’arribada de Gil, però continuen tenint un joc interior molt mòbil, més que no pas poderós a nivell de quilos. Tenen capacitat de tir exterior, rebot ofensiu i penetració. En definitiva, és un equip incòmode». El Landes, en paraules d’Antoja, destaca per «jugar amb la velocitat exterior per col·lapsar i obrir pilota. Intentarem que les seves generadores no se sentin a gust i que les seves quatre no ens facin mal».

Solidesa i evitar relliscades

Antoja, que també destaca que cal seguir amb la «solidesa» a la Lliga i evitar les «relliscades» impròpies del potencial que se li suposa a la plantilla, no oculta la satisfacció pel rendiment amb el qual l’equip ha competit en un desembre carregat de partits. A mesura que el col·lectiu s’ha anat coneixent i les peces s’han deixat anar, el bàsquet ha fluït amb naturalitat. I és així com funcionen les coses, donant temps i permetent els errors. Fins ara, la trajectòria a l’Eurolliga és bona, més victòries que derrotes (4 a 3) i situades a la zona calenta, amb possibilitats de tot. El tram de competició que s’enceta amb la visita del Landes ha de confirmar la progressió d’un conjunt que ha espavilat i que, guanyi o perdi, sol garantir una actitud que és la base amb la qual s’han escrit tantes i tantes victòries impossibles d’entendre des d’un punt de vista que no sigui l’emocional. Perquè aquest equip juga molt bé a bàsquet, i està agafant els conceptes del nou entrenador molt de pressa. L’autoexigència interna fa la resta. L’Spar Girona té a totes les jugadores a disposició. «Volem començar l’any omplint el pavelló, que seria meravellós, i després donant una gran versió de nosaltres mateixes», finalitza Antoja.