No hi ha millor homenatge a una llegenda eterna com Pelé que el gol. I ahir a Càceres no podia portar cap altra firma que la d’un futbolista brasiler, Rodrygo, que va fer màgia per driblar dos rivals i definir amb un xut amb rosca per l’escaire. El seu gol va treure el Reial Madrid de l’angoixa davant el modest Cacereño (0-1), que va dominar el partit durant la primera part i va estar molt a prop de la sorpresa.