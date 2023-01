L'Spar Girona s'ha imposat al Basket Landes en un partit igualat en què les gironines han pres la davantera però on no acabaven de trobar fluïdesa en el joc. Les locals han sabut aprofitar el bloqueig en atac de les visitants en el darrer quart per imposar una distància que ha sigut insalvable per a les de Julie Barennes.

La primera cita anual de l'Spar Girona aquest 2023 a Fontajau ha portat un interessantíssim duel d'Eurolliga davant un dels clàssics de la competició: el Basket Landes. Les franceses, amb set de victòria després de quallar una primera volta amb un sol triomf i reforçades amb nous fitxatges, han sortit amb ímpetu i han pres la davantera. Les locals han respost amb velocitat donant-li la volta al marcador amb un parcial de 8-2 liderat per una precisa Marianna Tolo que, amb el seu clàssic segell de qualitat, no ha tingut aturador. Un intercanvi de triples de llarga distància entre Drammeh i Roumy ha tancat el primer quart (18-14).

Julie Barennes no ha esperat ni dos minuts per demanar temps mort veient que l'inici del segon quart arrencava amb dues cistelles consecutives. Les franceses han imprès velocitat al partit i, aprofitant un parell de contraatacs, han empatat la trobada (24-24) de la mà de Kendra Chery. L'equitat ha durat poc gràcies a un 2+1 de Rebekah Gardner que ha permès agafar aire al seu equip. La nord-americana ha despertat per, a la vegada, reactivar a les gironines que avui no trobaven encert des del perímetre. Les gales no han abaixat els braços i la dupla Chery-Roumy ha dinamitat l'avantatge local. Amb empat en el marcador (35-35) Gardner ha tret petroli per a deixar al seu equip per davant al descans (37-35) des de la línia de personal.

Una inspirada Marie-Eve Paget ha tornat a posar per davant a les seves i Gardner, de nou, ha respost per les locals. El partit s'ha tornat estàtic, amb poca fluïdesa, pèrdues i dificultat en totes dues esquadres per a anotar tirs alliberats. Laura Gil ha aparegut en el pal baix per a retallar distàncies (45-44) i Sykes ha fet el mateix, donant profunditat al joc i penetrant cap al cèrcol per a estirar una mica més l'avantatge local (54-48).

Cinc punts distanciaven a l'Spar Girona de les seves contrincants a l'inici de l'últim quart. Les franceses s'han bloquejat en atac i les jugadores de Bernat Canut ho han aprofitat per col·locar la màxima diferència (58-49). El partit s'ha començat a trencar quan encara faltaven cinc minuts per al final. Amb l'ansietat per anotar fent mossa en les decisions de les jugadores de Barennes, Tolo ha ampliat encara més el marcador i Etxarri s'ha afegit al carro per maquillar l'estadística exterior. Tot això ha impedit qualsevol indici de reacció visitant i ha permès a l'Uni celebrar amb l'afició de Fontajau el primer triomf de 2023.