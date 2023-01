Triomf al derbi per una vida nova

Per dinàmiques, tots els pronòstics apuntaven ahir a favor del Joventut de Badalona. La Penya està còmodament situada a la zona noble de la taula, mentre que el Bàsquet Girona lluita contra si mateix per escapar de les places que marquen el descens. L’última derrota del 2022 davant un Manresa que també està en hores baixes va ser el detonant per deixar clar que a l’equip li falta alguna cosa perquè acabi de rutllar. Es va poder dissimular molt bé, malgrat que els fitxatges encara hagin d’arribar. Agafant-se a la dita «any nou, vida nova», els d’Aíto García Reneses van aconseguir el més difícil: posar l’avantatge al marcador i mantenir-lo tota l’estona. En gran part animats també per la motivació que impliquen els derbis amb un Fontajau ple i amb l’afició entregadíssima. Suposadament, havia de ser un tràmit fàcil per als visitants. No ho va ser gens. Va quedar clarificat al segon quart amb un parcial de 14-0 favorable als gironins. Les dinàmiques, igual que les estadístiques, hi són per trencar-les. Ahir es va demostrar amb una victòria balsàmica en el millor partit de tota la temporada que dona vida al Girona.

Sense Pierre Oriola, que a última hora va afegir-se a la baixa de Pato Garino per unes molèsties a l’esquena, hi havia tot un repte per davant. L’equip se’l va prendre seriosament. Va sortir bé a la pista de Fontajau, lluitant cada pilota, estant sòlid en defensa i deixant bocabadada a l’afició amb jugades de qualitat com un alley oop de Hanzlik a Miletic en una acció que prèviament havia passat per les mans de Marc Gasol des de l’altra banda de la pista. Tot i així, per poc que podia, la Penya treia profit del triple per mantenir el marcador igualat en tot moment (19-17).

Potser van abusar-ne massa els de Carles Duran. Tant, que al descans se n’anaven als vestidors amb un percentatge de 4/18 des dels 6,75 metres i el Girona imaginant-se ja amb el triomf després d’haver aconseguit un màxim avantatge de més 16. Un triple de Fjellerup per posar el marcador 28-23 va donar ales als gironins amb un parcial de 14-0, que va deixar al Badalona sense cap mena de resposta durant molts minuts. Tomic estava anul·lat pels pivots Gasol i Miletic en un treball coral de l’equip en què també destacava l’aler argentí.

Encara faltava, però, tota la segona part per endavant. I ja se sap que gestionar les segones parts no és precisament el punt fort dels d’Aíto. No obstant això, el Girona va mantenir la bona defensa i el domini en el rebot defensiu -faltava, això sí, donar l’empenta en l’ofensiu. Es va aconseguir al tercer quart mantenir l’ampli avantatge (51-35). En aquesta ocasió Taylor va sumar-se a la festa, emportant-se un munt d’aplaudiments amb les seves accions individuals i sent el màxim anotador (19). Si la Penya feia el mínim intent de revifar, el Girona s’afanyava a deixar-li clar qui manava a Fontajau. I amb més d’un triple. El més important, el de Fjellerup quan faltaven poc més de 50 segons per al final del tercer quart (59-43). Hanzlik va ajudar traient de la cistella dos punts al Badalona, que seguia tirant de tres sense més.

Es va aconseguir el més complicat, que no era altra cosa que mantenir la diferència al marcador per evitar que sortissin els nervis. La situació estava més que controlada. Si es tancava el tercer quart amb 16 punts d’avantatge, a l’inici de l’últim ja n’eren 20 (65-45). Prkacin va forçar la quarta falta de Tomic, que va acabar eliminat, sense que podés fer res per salvar als seus. La Penya va entrar en bonus quan quedaven poc més de tres minuts per al xiulet final, concedint totes les faltes de tir a 06.40. Qui sap si pels fantasmes dels darrers minuts o pel desgast físic, però la intriga va aparèixer als últims instants. Quan la victòria estava més que encaminada, el Girona va deixar-se retallar l’avantatge a onze punts. La victòria, però, feia estona que era al sac.