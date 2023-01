Els Reis d'Orient han passat abans d'hora al Bàsquet Girona. El club ha anunciat aquesta tarda el fitxatge de l'escorta nord-americà Jeremiah Hill, que fins ara militava a les files del Betis, pel que resta de temporada. El jugador d'1,88 metres i 27 anys ha arribat a un acord amb el club andalús per rescindir el seu contracte després de no aconseguir encaixar. Al seu currículum destaca el bon rendiment de les darreres temporades a Europa amb el Parma Perm rus i el Gravelines francès.

L'arribada de Hill no implica, de moment, cap sortida. Aíto García Reneses tindrà una plantilla formada per 14 jugadors i, per tant, n'haurà de descartar dos a cada partit. El club ja ha tramitat tota la paperassa i està pendent de rebre el vistiplau de l'ACB perquè pugui debutar aquest mateix dissabte davant el Fuenlabrada i ha explicat que Hill està pendent també de passar la revisió mèdica a Girona.