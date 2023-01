Les jugadores de l’Uni Girona van apropar-se ahir fins a les instal·lacions de l’Institut Nacional d’Educació Fisica de Catalunya (INEFC) a MontjuÏc (Barcelona), per participar en la primera edició del Totesport, la nova proposta lúdica d’Esportcat que ha registrat 106.188 usos esportius en les 34 hores que ha durat el certamen. Una de les padrines, precisament, ha estat Laia Palau.

«Han estat quatre dies il·lusionants per viure l’esport des d’una altra mirada i amb la força d’una eina transversal, d’educació i de cohesió social», explicava la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula. Més de 9.000 persones han gaudit durant quatre dies de Totesport, el primer espai lúdic de l’esport femení per a infants i joves, amb l’objectiu de fer visible la força de l’esport femení i crear noves referents. Entre elles, és clar, hi havia les jugadores de l’Uni Girona, un club especial que fa molts anys que va decidir apostar per l’esport femení.

«Aquesta és una experiència mai vista fins ara al nostre país», continuava Caula, posant èmfasi en la idea de generar nous exemples i que l’esport femení fos valorat amb una mirada innovadora i transformadora. A banda de Palau, Maica Garcia, Núria Picas i Laia Sanz han estat les padrines de la primera edició de Totesport i han donat suport al projecte. A més, esportistes com Berta Alomà (korbol),Eva Fernández (tennis platja),Nuria i Pilar Garrote (futbol), Laura Heredia (pentatló modern), Lorena Medina (gimnàstica), Anna Newsome (voleibol), Gigi Oliva (hoquei), Judit Pareja (hoquei en línia), Carla Rodríguez (rugbi), Bet Segarra (rugbi), o Mercè Vilaró (hoquei en línia), entre d’altres, són algunes de les diverses referents que infants i joves han pogut conèixer de primera mà. També hi han participat 17 clubs -entre ells l’Uni Girona-, i 11 federacions.