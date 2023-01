Quin mal de panxa va tenir l’Espanyol dimarts quan Sergi Darder va retirar-se lesionat en la pròrroga contra el Celta. El migcampista balear, clau en l’esquema de Diego Martínez i una de les banderes del club i l’afició, serà dubte fins al darrer moment contra el Girona, tot i que RAC1 va avançar que no tenia cap ruptura al quàdriceps. L’staff del conjunt blanc-i-blau espera que la lesió de Darder no sigui greu i confia en la seva presència a l’onze titular per intentar guanyar al Girona per primera vegada en els seus duels a l’RCDE Stadium.

En el partit de Copa contra els gallecs, Darder va tornar a ser vital, com gairebé sempre. Suplent d’inici, després del gran desgast a l’Spotify Camp Nou (1-1), va entrar al minut 74 per intentar donar la classificació als seus, que no podien superar un Celta ben tancat. Evidentment, ho va aconseguir, marcant en la primera part del temps addicional, recollint una pilota morta a l’interior de l’àrea. Darder, però, no va poder acabar el partit i va marxar tocant-se la cuixa esquerra. La part positiva és que no hi ha ruptura; la negativa (i positiva pel Girona, si és que passa), és que potser ha passat massa poc temps i no estarà del tot recuperat per enfrontar-se als de Míchel Sánchez. «Seria molt precipitat fer una valoració, ha notat unes molèsties i ens hem vist obligat a canviar-lo. Haurem d’esperar als resultats i les sensacions», deia Diego Martínez.

Qui segur que no hi serà és Vini Souza, expulsat davant del Barça en el xou protagonitzat per Mateu Lahoz. L’Espanyol ha intentat de totes les maneres possibles que hi sigui, fins i tot presentant un recurs amb imatges tombat pel Comitè de Competició. Segons l’acta, Vini va ser amonestat per «subjectar a un contrari en la disputa de la pilota, impedint amb aquesta acció un atac prometedor». Els blanc-i-blaus consideren que això és fals, perquè ni subjecta a un contrari (en cas que fos així, considera que les agafades són mútues), ni l’atac era prometedor. El no del Comitè deixa l’equip amb una baixa sensible, però el club encara podria demanar la cautelar al TAD.