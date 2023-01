Julià Naranjo és des d’aquesta setmana el nou entrenador de l’equip sènior del Girona Escola de Futbol Sala. El català, de 62 anys i amb una àmplia experiència a les banquetes, debutarà demà al pavelló de Palau-sacosta contra el Lloret en partit corresponent a les semifinals de la Copa Girona. El club s’ha decidit per un canvi de rumb amb l’objectiu de disposar de més garanties per lluitar per l’ascens a la Tercera Divisió i ha arribat a un acord amb Jordi Castejón, el tècnic sortint, donant així per acabada una etapa. L’equip ocupa actualment la tercera posició del grup 1 de Divisió d’Honor Catalana. Després de nou jornades ha sumat 19 punts. Naranjo encara aquesta nova etapa «amb il·lusió i moltes ganes» i explica que «quan el club es va posar en contacte amb mi per fer-me una proposta, no m’ho vaig pensar gaire».