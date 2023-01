Després del Mundial ha tornat un Barça inestable, feble i, sobretot, desconcertant. Analitzem el perquè de tot plegat:

Per què pateix tant?

«Ens ha passat el mateix que el dia de l’Espanyol», va apuntar Xavi. El Barça no aprèn. No aprèn ni tan sols quan es posa per davant al marcador, incapaç després de gestionar amb intel·ligència l’avantatge inicial. Així va passar al derbi. Així es va repetir a la Copa. Gols, tots dos de centrals (Marcos Alonso, a l’Espanyol; Araujo, a l’Intercity), que naixen en jugades d’estratègia. Dos córners, dos gols. Però després l’equip de Xavi no mata els partits. No sap tancar-los i queda exposat a accidents. De sobte, el Barça es descontrola sense cap raó aparent

Per què no és contundent a l’àrea contrària?

«En el joc hem estat bé: hem tingut ritme, hem generat moltes ocasions, però ens ha faltat efectivitat», va confessar Xavi. L’entrenador va fer servir el mateix argument que el de dissabte passat. Xuta molt (amb o sense Lewandowski), però no té punteria. Necessita provocar un gran cabal ofensiu per trobar el gol. Al derbi, el Barça va fer 21 xuts, sis a la porteria, i va marcar un gol. A la Copa, 29 xuts, 10 de ben dirigits a la porteria alacantina i quatre gols (un de córner, el d’Araujo).

Per què és tan feble enrere?

«Hem fallat a les àrees. No hem tapat centrades, no hem defensat bé a l’àrea», va argumentar Xavi per explicar la tempesta que va desencadenar Oriol Soldevila Puig, un jove de 21 anys, «soci del Barça des de petit». La defensa blaugrana no va detectar aquest futbolista, que va firmar un partit perfecte.

Va disparar quatre vegades a porta (tres gols en només 27 minuts i una parada providencial) sense que fos descodificat per la defensa de Xavi, que va arribar a ocupar fins a set defenses. Va utilitzar quatre centrals, però va ser un equip feble enrere, de vegades fins i tot transparent. No va aprendre la lliçó de l’Espanyol.

Per què no té un líder?

«Hem fet coses interessants, però ens hem complicat nosaltres mateixos les coses», va confessar Xavi. Ni tan sols amb el 0-1 va estar tranquil el Barça, que va tornar a acusar la falta d’un lideratge quan es va autoenredar en problemes davant un equip, l’Intercity, que només havia guanyat un dels nou últims partits. Fins i tot Araujo, que tornava a la titularitat després de tres mesos d’absència per una lesió muscular greu, demanava calma i assossec als seus companys a la primera part quan va evitar un gol claríssim d’Aaron. Xavi necessita amb urgència minimitzar aquests evidents problemes de jerarquia i més ara que diumenge visita el Metropolitano per enfrontar-se a un Atlètic que comença a créixer.

Per què no creix ni madura l’equip?

«He de pensar que podem millorar», va reconèixer Xavi, que observa preocupat com s’han repetit als dos últims partits després del Mundial els mateixos errors. En una primera i simple lectura són evidents: «Ens ha faltat contundència a les dues àrees», va recalcar el tècnic. Però n’hi ha molt més. L’equip no transmet fiabilitat. Ni guanyant. Xavi ha de cosir els fils d’un equip contradictori.