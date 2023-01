El qatarí Nasser Al-Attiyah ja veu el camí planer cap al seu cinquè Ral·li Dakar després de la victòria a la sisena etapa, que va estar acompanyada pel malson d’Audi amb l’accident que causar l’abandonament del francès Stéphane Peterhansel quan mantenia un mà a mà amb el vigent campió, i el xoc que va acabar amb les opcions de Carlos Sainz. Els 358 quilòmetres d’especial entre Ha’il i Riad, que es va reduir a uns 100 quilòmetres -anava a ser la més llarga-, van deixar el Touareg a l’abast de la mà d’Al-Attiyah. Només ell pot perdre-ho.

Cancel·len la setena especial per a motos i quads

L’organització del Ral·li Dakar va anunciar que la setena etapa d’aquest dissabte ha estat cancel·lada per a motos i quads per la «fatiga» dels pilots i les «dificultats» per la meteorologia en l’etapa d’ahir, però es manté per a cotxes, clàssics inclosos, i camions. «Davant les dificultats meteorològiques del dia d’avui i l’elevat nivell de fatiga observat entre tots els pilots de la categoria, l’organització del Dakar ha decidit anul·lar l’especial de la setena etapa entre Riyadh i Al Duwadimi», s’indicava en el comunicat.

Els cotxes i camions disputaran avui la setena etapa, entre Riad i Al Duwadimi, amb una especial de 333 quilòmetres. Mentre que demà, s’hi afegiran les motos i els quads amb la vuitena etapa, una especial reduïda a 345 km entre Al Duwadimi i Riad.