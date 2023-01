El Bàsquet Girona B no cedeix i s’emporta, amb remuntada inclosa, una victòria davant el Mataró Parc Boet (75-72).

L’inici de partit podia preveure un desenllaç fatal per als gironins. Els visitants agafaven embranzida, segellant un parcial de 0-8 en un minut i mig. El Girona, però, no estava disposat a cedir. El primer quart tancaria amb empat a 20, màxima igualtat, però el segon posaria els gironins contra les cordes, marxant al descans amb una desavantatge de -10. Quan faltaven 3 minuts per acabar, dues cistelles de Moncanut enfilaven el marcador i Torres s’encarregava d’arrodonir el resultat final.

Mentrestant, el Bàsquet Girona està de celebració perquè Aina Cargol, de l’equip U16 femení, es va proclamar Campiona Estatal Cadet amb la selecció catalana