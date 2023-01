Un darrer període magnífic va permetre el Quart Germans Cruz sumar la tercera victòria de la temporada. Els d’Àngel Aranda van aconseguir un triomf capital per a continuar ben vius en la lluita per la permanència a la pista del Visit Calvià Portals. I això que va costar posar-se per davant al marcador, perquè els gironins van anar sempre a remolc dels balears i fins ben bé al tram final del partit no van agafar el timó. Gràcies a un espectacular Paradeda (22 punts), escudat per Ramos (15) i Capell (11), van serrar les dents i capgirar el resultat per acabar-se enduent la victòria de la pista mallorquina. El recital de 8-26 en el quart període va ser imparable pel Portals davant un Quart que va celebrar la primera alegria de l’any.